Почина бившият председател на Апелативния съд в Пловдив Магдалина Иванова

С ъдия Магдалина Иванова, бивш председател на Апелативен съд – Пловдив, е починала. Тъжната новина беше съобщена от съда в официалния му профил във Facebook. Иванова е посветила повече от 32 години на работата в органите на съдебната власт, като в продължение на 10 години е била административен ръководител на Апелативния съд в Пловдив.

В съобщението си от съда изразяват съболезнования към семейството, близките, колегите и приятелите на магистрата. Колегите ѝ я описват като професионалист с висок морал, почтеност и отдаденост на закона и справедливостта, както и като принципен човек, готов да помага на останалите.

Професионален път в съдебната система

Кариерата на Магдалина Иванова в съдебната система започва през 1998 г. в Районен съд - Пловдив. През 2001 г. става заместник-председател на съда, а през 2002 г. преминава в Окръжен съд - Пловдив. От 2005 г. заема длъжността заместник-председател на Окръжния съд.

През 2014 г., след конкурс, Висшият съдебен съвет (ВСС) я назначава за административен ръководител, председател на Апелативен съд - Пловдив. В края на 2019 г. тя отново е назначена за председател на съда след конкурс.

През 2009 г. с решение на ВСС Магдалина Иванова получава ранг „съдия във ВКС и ВАС“. През лятото на 2022 г. Висшият съдебен съвет я поощрява с отличие „Служебна благодарност и грамота“.

Съдия Иванова се пенсионира в края на март 2026 г.

Поклонението ще бъде на 21 октомври.

Поклонението пред паметта на Магдалина Иванова ще се състои на 21 октомври 2026 г. (сряда) от 12:00 ч. в църквата на Централните гробища в Пловдив.

„Паметта ѝ ще остане жива сред всички, които я познаваха, работили са с нея и я обичаха“, посочват от Апелативен съд - Пловдив.