Снимката, която доказва, че Роджър Федерер остава безспорният крал на „Уимбълдън“

Д окато много от звездните гости предпочетоха коктейлите и изисканото меню пред тениса, Роджър Федерер не откъсваше поглед от корта. Една снимка от Централния корт показа защо осемкратният шампион остава най-емблематичната фигура в историята на „Уимбълдън“.

Представете си, че сте Александър Зверев или Иржи Лехечка и играете осминафиналния си мач на Централния корт на „Уимбълдън“ в понеделник вечер.

Поглеждате към Кралската ложа, преди да изпълните сервис, и виждате, че там има едва четирима души.

Като тест за популярност това едва ли е особено окуражаващо.

Това беше красноречиво доказателство, че когато изборът е между това да гледаш мача или да похапнеш сандвич със скариди, или по-точно в Кралската ложа бели трюфели и хайвер, тенисът остава на второ място.

Феновете полудяха по Хю Грант на Уимбълдън

Но има една подробност.

Макар в началото на двубоя, започнал малко преди 21:00 часа, само четирима души да бяха седнали в ложата, една от най-показателните снимки, правени някога на Централния корт, разкриваше, че сред тях е Роджър Федерер.

Човекът, който държи рекорда с осем титли на сингъл при мъжете в „Ол Ингланд Клъб“, седеше в средата на първия ред и наблюдаваше случващото се с характерната си съсредоточеност.

Няма значение, че повечето от останалите поканени предпочетоха да разглеждат менюто на бара или изобщо да си тръгнат.

Човекът, който наистина имаше значение, беше там.

Федерер, както показва снимката, на която седи почти сам в Кралската ложа, остава безспорният крал на „Уимбълдън“.

Най-желаната покана в света на спорта

Поканата за Кралската ложа е една от най-големите привилегии в света на спорта.

За действащите спортисти тя е най-ясният знак, че вече са достигнали върха.

Колкото и впечатляващ да е бюфетът, футболистът Фил Фодън вероятно би предпочел да бъде в Мексико Сити, вместо в югозападен Лондон, когато получи покана за неделните мачове.

Ястреб, ягоди и бели дрехи: Най-странните традиции на „Уимбълдън“

За личности като сър Дейвид Бекъм, Брадли Купър и Никол Кидман това е възможност да бъдат видени в центъра на най-престижното спортно събитие.

За други, като актрисата Хелън Мирън, която миналата година се появи със Стормзи, или Матю Макконъхи, пристигнал с Андре Агаси, това е шанс за неочаквани срещи.

За Хю Грант, заснет преди няколко години да подремва, след като очевидно се беше възползвал максимално от безплатния бар, Кралската ложа се превърна в идеалното място за следобеден сън.

La passion, c'est quoi ?



C'est Roger Federer qui mate, solo dans la Royal Box, le 8e de finale entre Zverev et Lehecka #Wimbledon pic.twitter.com/QsWEAJhNTg — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 6, 2026

За Федерер най-важен е тенисът

При Роджър Федерер приоритетите са съвсем различни.

За един от най-великите тенисисти в историята, който присъства почти всеки ден по време на турнира, това е възможност да прави онова, което обича най-много – да гледа тенис от най-високо ниво отблизо.

В понеделник беше очевидно, че гости като сър Лени Хенри, Клаудия Уинкълман, херцогинята на Глостър, както и майката и сестрата на принцесата на Уелс – Карол и Пипа Мидълтън – бяха решили, че самият мач не е най-голямата атракция.

Или поне не когато на корта са Зверев и Лехечка.

Федерер обаче не е като тях.

Когато има мач, той го гледа.

Захвърли протокола: Вижте в каква неочаквана роля влезе Кейт Мидълтън на Уимбълдън

И то съсредоточено.

Всъщност трудно може да се посочи друг бивш тенисист, който да следи случващото се на „Уимбълдън“ с толкова голям интерес.

Разбира се, сър Анди Мъри и Иван Лендъл често могат да бъдат видени на Централния корт, но обикновено това е от местата за треньори, където наблюдават състезателите, с които работят.

Джон Макенроу също почти винаги присъства, но като телевизионен коментатор, който е там по професионални причини.

Някои легенди, като Пийт Сампрас, дори избягват мястото на най-големите си успехи, сякаш не искат да си припомнят, че времето вече им е отнело възможността да се състезават.

Федерер няма подобни притеснения.

Изглежда, че е там просто защото му носи удоволствие.

Защото обича тениса.

Дори когато на корта са Александър Зверев и Иржи Лехечка.

А за двамата тенисисти едва ли има по-голямо признание от това да знаят, че човекът, който олицетворява „Уимбълдън“, е на трибуните и ги наблюдава.