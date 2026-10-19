„Истински късмет е, че корабът не е потънал“: Какво откриха по поразения от дронове „Челси 3“

Корабът „Челси 3“, поразен от три дрона, остава на пристанище Бургас с тежки повреди, но без опасност от потъване или замърсяване.

Разследването продължава, а засега няма категорични данни за произхода на дроновете и извършителя на атаката.

Заради нарастващите рискове в Черно море намаляват посещенията на кораби в Бургас, а високите застраховки оскъпяват превозите и стоките.

Моторният кораб „Челси 3“, който беше поразен от три дрона в Черно море, остава на пристанище Бургас, където продължават огледите и предстои извършването на същинските експертизи. До момента няма категорични данни за произхода на безпилотните летателни апарати и за това кой е извършил атаката.

Корабът беше изтеглен до Бургас с буксир след сложна и рискована операция в морето. При огледа са установени сериозни повреди на три места по корпуса. „Корабът е тежко ударен на три места. Има сериозни пробойни в предната лява част, почти в средата на десния борд и в кърмата, където са нанесени повреди, оставили го без управление“. Това обясни в ефира на NOVA директорът на Дирекция "Морска администрация – Бургас" капитан далечно плаване инж. Живко Петров.

Въпреки пораженията, плавателният съд е стабилен и към момента няма опасност от потъване или замърсяване на морската среда. Корабът е позициониран на пристанище Бургас, а достъпът до него е ограничен заради следствените действия, уточни Петров.

През почивните дни са извършени огледи от сапьорска група, водолази и представители на военното разузнаване. Проверена е и подводната част на корпуса, тъй като повредите обхващат както участъци над водата, така и подводни зони. Извършени са и проверки за евентуално наличие на боеприпаси.

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„Истински късмет е, че корабът не е потънал, а е останал на вода“, коментира Петров. По думите му плавателният съд е бил празен към момента на огледа. Той превозвал зърно и, доколкото е известно, трябвало да отплава за следващ товар от същата стока.

Разследващите органи продължават да търсят следи, които да помогнат за изясняване на обстоятелствата около атаката. Проверява се и за евентуални останки от дронове или наличие на химически вещества. Засега няма установени данни, които категорично да посочват произхода на използваните безпилотни апарати.

„Мога да кажа само, че дроновете не са български. Не са наши. Всичко останало са спекулации. Именно затова работят следствените органи - за да се опитат да установят какво точно се е случило“, заяви капитан Петров.

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Съдбата на „Челси 3“ ще стане ясна след приключването на следствените действия и освобождаването на кораба. Според Петров най-вероятно ще се наложи ремонт в български корабостроителен или кораборемонтен завод, тъй като в сегашното си състояние плавателният съд не е годен за последващо плаване.

Корабът има валидна застраховка и документи, а разходите по операцията по изтеглянето ще бъдат предявени на корабособственика или на неговия застраховател. Представители на собственика са били в Бургас още по време на операцията. При опит да бъде осигурена помощ е пристигнал и втори кораб на същата компания - "Челси 2", но той не е успял да окаже необходимото съдействие, тъй като операцията е изисквала специализирани плавателни съдове. Впоследствие корабът се е върнал в Молдова, откъдето е пристигнал.

Междувременно се отчита намаляване на посещенията на кораби в пристанище Бургас, както и откази от посещения. Според капитан Петров обстановката в Черно море се влошава, а рисковете за корабоплаването се отразяват пряко върху застрахователните разходи.

„Факт е изключително високото ниво на застраховките за корабите, които влизат в Черно море“, посочи той. По думите му високите застрахователни премии се отразяват върху цените на стоките, което в крайна сметка засяга и потребителите.