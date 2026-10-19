България

Три жени пребиха 23-годишен мъж в Бяла черква, полицията ги арестува

Потърпевшият е нападнат по хулигански подбуди, а извършителките са задържани за 24 часа

19 октомври 2026, 10:32
Три жени пребиха 23-годишен мъж в Бяла черква, полицията ги арестува
Източник: iStock Photos

Т ри жени нанесла побой на 23-годишен мъж от Бяла черква. Жертвата е с леки телесни повреди след нападението, а извършителките са закопчани от полицията, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Сигналът за инцидента е получен вчера около 18:30 ч. На място в Бяла черква незабавно е изпратен полицейски екип от РУ - Павликени, който е установил, че младият мъж е станал обект на хулиганска проява.

В хода на предприетите бързи оперативно-издирвателни действия криминалистите са стигнали до извършителките - три местни жителки на възраст 19, 24 и 39 години.

И трите са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая е образувано досъдебно производство, а работата по пълното изясняване на причините за нападението продължава.

Източник: МВР - Велико Търново    
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