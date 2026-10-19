Румъния: Свалените дронове вероятно са руски, за първи път унищожихме такива

Д вата дрона, свалени от румънски изтребители F-16 при навлизане във въздушното пространство на страната, вероятно са били руски. Това заяви румънският министър на отбраната Раду Мируца, цитиран от "Ройтерс".

Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване

По думите му безпилотните апарати, свалени в понеделник вечерта, са се движели със скорост около 450 км/ч. Това дава основание да се предполага, че става дума за руски дронове „Геран-4“, оборудвани с реактивни двигатели.

„Това ни кара да мислим, че са били дронове „Геран-4“ руско производство с реактивен двигател“, заяви Мируца. Той добави: „Това е първият път, в който сваляме такива дронове“.

Румънски F-16 свалиха два дрона над Черно море

НАТО следи ситуацията в Черно море

Инцидентът стана два дни след атаките срещу два химически танкера край румънското крайбрежие на Черно море. Според Ройтерс поредицата от нападения подчертава рисковете за търговското корабоплаване по източния фланг на НАТО.

„НАТО е готова и способна да реагира на всяка потенциална заплаха, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за да защити нашата територия и нашите граждани“, заяви представител на алианса пред агенцията.

Румънският външен министър Оана Цою съобщи, че Северноатлантическият съвет ще проведе среща във вторник, на която ще бъдат обсъдени отбраната и възпирането в Черно море.

Поредица от атаки срещу кораби

През последните две седмици най-малко пет товарни кораба са били атакувани край бреговете на Румъния и България. При инцидентите 23 моряци са загинали или са в неизвестност, припомня "Ройтерс".

Зачестилите нападения поставят въпроса за сигурността на корабоплаването в Черно море, което е ключов маршрут за международната търговия.