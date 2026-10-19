Еди Рама обвини Русия и Иран за протестите в Албания

А лбанският министър-председател Еди Рама обвини чуждестранни сили и екстремистки групи в опити да повлияят на протестите в страната, да предизвикат насилие и да разпространяват дезинформация. Това заяви той по време на живо предаване в социалните мрежи, съобщи албанската телеграфна агенция АТА.

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Рама посочи Русия, Иран, крайнолявото движение „Антифа“, политически и религиозни екстремисти, както и лидера на опозиционната Демократическа партия Сали Бериша като участници в предполагаема мрежа за влияние, която според него подстрекава протестите.

„Протестът се подклажда от чуждестранни ръце“, заяви албанският премиер. Той отхвърли като фалшиви разпространяваните в социалните мрежи твърдения за предполагаемо присъствие на израелски граждани и сръбски полицейски служители в Албания.

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Рама съобщи за дрон с експлозиви

Премиерът съобщи и за инцидент отпреди два дни, при който е бил неутрализиран дрон, натоварен с експлозиви. По думите му има подозрения, че апаратът е трябвало да бъде използван за предизвикване на пожар във вътрешния двор на сградата на правителството.

„Само Бог знае какви биха били последствията. Нито студент, нито пълнолетен човек някога би могъл да замисли такова нещо, а още по-малко да го реализира. Това е работа на чужда ръка“, заяви Рама.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова отхвърли опитите Русия и Иран да бъдат обвинявани за безредиците в Албания. В публикация в канала си в Telegram тя призова Рама да се справи сам с вътрешните проблеми на страната си.

„Оправяйте се с вътрешните си проблеми сами“, написа Захарова, цитирана от ТАСС.

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Шести ден на протести и сблъсъци в Тирана

Междувременно протестите в албанската столица Тирана продължават шести пореден ден. Хиляди демонстранти се събраха пред Министерството на образованието и хвърляха камъни по полицията. Силите на реда отговориха със сълзотворен газ, водни оръдия и гумени куршуми, съобщава "Ройтерс".

Студенти поведоха кампания с искане за оставката на Еди Рама, като обвиняват правителството в корупция и пренебрегване на образованието. Демонстрациите през последните дни прераснаха в сблъсъци с полицията, а протестиращи подпалиха правителствени сгради и банки.

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Най-новите протести последваха месеци на мирни демонстрации срещу планове за застрояване на незастроен участък от албанското крайбрежие с курортен комплекс, свързван с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

Протестите поставят под натиск правителството на Рама, докато властите и демонстрантите представят различни версии за причините и развитието на безредиците.