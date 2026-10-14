Провал на Арената изпрати Канарите на номинации в “Игри на волята”

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О тборът на Канарите претърпя загуба на Арената на “Игри на волята” и ще трябва да номинира двама от своите воини тази седмица. Зелените допуснаха поредица от грешки, които ги оставиха на последната позиция в сблъсъка за неприкосновеност.

Денят в надпреварата започна с напрежение в Изолатора. Новодошлият при Червените Марио реши да потърси възмездие за съдбата си до този момент и изпрати милионерът Красимир в изгнание на Блатото. Там той ще стане част от Обречените и само победа в индивидуално съревнование може да го върне обратно в голямата игра.

Източник: NOVA

Последвалата битка за спасение противопостави Вулканите, Ураганите и Канарите в предизвикателство, изискващо отлична работа в екип и внимание към детайла. Сините набраха ценна преднина и не допуснаха нито една грешка на Арената, което им осигури и победата. Втората позиция остана за Червените, които показаха добра комуникация и сработване с новите си попълнения Йоанна и Марио.

Източник: NOVA

Утре от 20:00 ч. по NOVA в Дивия север предстои следващата битка за неприкосновеност, която ще изпита паметта и бързата мисъл на Ураганите и Вулканите, а Канарите ще определят първите номинирани воини в “Игри на волята” тази седмица.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.