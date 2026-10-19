Световната икономика и „изкуството да живееш опасно“

Мартин Улф критикува политиката на Доналд Тръмп за войната с Иран, облекчаването на ограниченията върху руския дизел и натиска върху Украйна, които според него засилват глобалната несигурност.

Въпреки войните и търговските конфликти МВФ прогнозира световен икономически растеж от 3,1% през 2026 г. и 3,4% през 2027 г., но очаква инфлацията да достигне 4,7% тази година.

Рисковете включват енергийни сътресения, високи държавни дефицити и евентуален срив на инвестициите в изкуствен интелект; авторът призовава за по-устойчиви икономики и целенасочена помощ за уязвимите.

Последните няколко дни ни припомниха една от двете основни реалности на съвременната икономика: президентът на САЩ е разрушител. Това обаче не противоречи на другата реалност, че въпреки сътресенията и шоковете на нашето време световната икономика остава мощен двигател на растежа, задвижван от забележителни иновации, финансиране, свързано с поемането на рискове, и огромно натрупване на дългове. Може ли това да продължи? Основанието да вярваме, че е възможно, е, че растежът е определящата характеристика на световната икономика от средата на миналия век насам. Но винаги трябва да помним, че растежът е едно, а стабилният растеж, съвсем друго. Това посочва Мартин Улф в свой анализ за Financial Times .

Ето какво още пише той:

Какво е най-новото възмутително действие на Доналд Тръмп? Първо, той започна война срещу Иран без план, в резултат на което цените на дизеловото гориво в САЩ и по света се повишиха. След това, преди няколко дни, сключи сделка с Владимир Путин за освобождаване на руски дизел за световните пазари в нарушение на санкциите, наложени след незаконното нахлуване на Путин в Украйна. Тръмп също така поиска от Киев да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи и заплаши да спре обмена на разузнавателна информация с Украйна и достъпа ѝ до произведени в САЩ оръжия. Тази „сделка“ е едновременно глупава и подла: глупава, защото е твърде ограничена по обхват, за да понижи съществено цените на дизела, и подла, защото е готова да пожертва страна, която героично се бори за свободата си от тиранията.

Настоящата политика на САЩ не е просто безразсъдна и неморална. Тя е и една от причините светът да става все по-непредсказуем. Затова най-новият доклад на МВФ за перспективите пред световната икономика (WEO) започва със следния коментар на Силвана Тенрейро, новия икономически съветник на фонда: „За по-малко от седем години световната икономика беше подложена на изключителна поредица от събития.“ Всички тези сътресения с изключение на едно, пандемията, обаче са причинени от човека, или може би от „силните мъже“. Останалите са войната в Украйна, тарифната война и войната в Близкия изток. Путин започна първата през 2022 г. Тръмп, разбира се, започна другите две.

Както казва Тенрейро, тези сътресения „подложиха на изпитание устойчивостта на домакинствата, предприятията, финансовите пазари и правителствата. Всяко от тези големи събития поотделно би било смятано за малко вероятно. Съвпадането им в рамките на толкова кратък период е още по-изключително.“ И все пак, забележително е, че прогнозите на WEO за растежа през тази и следващата година, съответно 3,1 и 3,4 на сто, са „като цяло непроменени спрямо април“, въпреки че смущенията в енергоснабдяването се оказват по-продължителни от очакваното тогава. Прогнозата обаче е глобалната инфлация да достигне 4,7 на сто тази година заради по-високите цени на суровините, а през 2027 г. да се понижи до 4,1 на сто. За щастие, „се очаква пренасянето на ефекта върху базисната инфлация да бъде ограничено“.

Това са рисковете за световната икономика през 2026 г.

Обясненията за тази устойчивост са добре познати. Сред тях е пренасочването на износа и вноса от пряката търговия между САЩ и Китай. Напоследък обаче водещите фактори са гъвкавостта на световната енергийна икономика, за която писах тук миналата седмица, и инвестиционният бум, предизвикан от изкуствения интелект. Но нито един от тези фактори не е гарантиран. Както отбелязва Ник Бътлър, запасите от суров петрол и нефтопродукти са намалели след шест месеца на изчерпване. Освен това „износът на дизел и реактивно гориво от страните от Персийския залив остава минимален“. Застрашени са и доставките на нафта, карбамид и втечнен природен газ, последният е от особено значение за Европа. Инвестиционният бум в сферата на изкуствения интелект също концентрира рискове. Дори ако самият изкуствен интелект оправдае очакванията, в един момент инвестициите вероятно ще спрат да нарастват, ако не започнат и да намаляват. Освен това е възможно изкуственият интелект изобщо да не оправдае финансовите очаквания в предвиждания мащаб.

Налице са и други уязвимости, особено във фискалното състояние на държавите. Въпреки значителното повишение на реалните и номиналните лихвени проценти след пандемията повечето големи икономики продължават да поддържат значителни първични бюджетни дефицити, преди изплащането на лихвите. Положението на САЩ се откроява: прогнозният първичен бюджетен дефицит за тази година е 4,8 на сто от БВП, делът на съкровищните бонове в брутните държавни заеми е 58 на сто, а средният срок до падежа им е едва 5,9 години.

МВФ се страхува, че изкуственият интелект може да е балон

WEO с основание подчертава колко е важно да се възстанови фискалният резерв за действие. Добрата новина е, че при сегашните обстоятелства отрицателното въздействие на структурното фискално затягане вероятно ще бъде компенсирано от по-ниски реални и номинални лихвени проценти. От съществено значение обаче ще бъде и коригирането на дисбалансите по текущите сметки в световен мащаб. Този процес най-сетне трябва да включи и Китай.

WEO изтъква и други рискове от влошаване на перспективите, сред които ескалация на продължаващите войни, киберзаплахи, вероятно подсилени от изкуствения интелект, и климатични катастрофи. Не може да се изключи нито срив на фондовия пазар, нито колапс на инвестициите, свързани с изкуствения интелект, ако възвръщаемостта от тях разочарова инвеститорите. Сред възможните положителни рискове за икономиката е още по-бързият напредък в технологиите за изкуствен интелект, макар че той би могъл да доведе и до опустошителни социални последици. Друга реалистична възможност е енергийният преход да се ускори, тъй като последните събития подчертават ненадеждността на изкопаемите горива. Предвид географското разположение на много държави тази ненадеждност няма да изчезне. WEO отбелязва, че способността да се използва изкуственият интелект и надеждно да се задоволяват енергийните потребности ще бъде от решаващо значение за перспективите пред растежа. За съжаление най-бедните страни в света са особено уязвими и в двете отношения. Затова WEO с основание се опасява, че жизненият им стандарт вероятно ще изостава още повече от този в по-богатите държави.

Би било добре да вярваме, че светът ще стане по-малко податлив на сътресения. Но вероятно това няма да се случи. Най-добрият отговор е да укрепим основите на икономиките си, особено тяхната гъвкавост и динамика, както и устойчивостта на енергийните системи. В този контекст, както отбелязва WEO, е от съществено значение помощта за хората, уязвими към сътресения, да бъде целенасочена и временна. Времето на безразборното раздаване на публични средства приключи. Би било добре и сътресенията да спрат. Уви, предвид лидерите ни, не бих заложил на това.

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