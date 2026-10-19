Австриец, който не е бил на борда, подал заплахата за бомба, отклонила полет към София

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Австрийските авиолинии потвърдиха, че техен самолет е бил пренасочен към София след заплаха

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З аплахата за бомба на борда на самолет на Austrian Airlines, изпълняващ полет от Тел Авив до Виена, е била подадена от австрийски гражданин, който не е пътувал с машината. Това съобщава израелският вестник Haaretz, цитиран от The Times of Israel.

Самолет от Тел Авив кацна извънредно в София заради сигнал за бомба

Заради сигнала на 18 октомври самолетът е отклонен от маршрута си и каца извънредно в София. По информация на българското Министерство на транспорта предупреждението е получено, докато машината се намирала близо до границата с Румъния.

Българските Военновъздушни сили вдигнаха изтребител МиГ-29, който ескортира пътническия самолет до летището в София.

57 души са били на борда

Самолетът Airbus A320, с регистрация OE-LZE, е изпълнявал полет OS82 от Тел Авив до Виена. Пред AFP от Austrian Airlines съобщиха, че на борда са били 51 пътници и шестима членове на екипажа.

Проверката за сигурност е започнала след безопасното кацане на машината в София, около половин час след получаването на заплахата.

„След приключване на претърсването пътниците ще бъдат пренасочени към алтернативни полети във възможно най-кратък срок“, заявиха от авиокомпанията.

По предварителна информация сред пътниците е имало делегация от млади хора, които е трябвало да участват в събитие на Организацията на обединените нации (ООН), съобщава The Times of Israel.

Австрийските авиолинии потвърдиха, че техен самолет е бил пренасочен към София след заплаха

Самолетът подал сигнал за извънредна ситуация

Данните на Flightradar24 показват, че самолетът е навлязъл във въздушното пространство на Румъния около 21:10 ч., след което е направил обратен завой на юг към България и е продължил към София.

Според данни от платформата ADS-B Exchange по същото време самолетът е подал код 7700, който обозначава обща извънредна ситуация на борда.

От Министерството на транспорта съобщиха, че е сформиран кризисен щаб и компетентните органи са започнали проверка по случая.

По-късно австрийското издание Der Standard съобщи, че самолетът е пристигнал във Виена след извънредното кацане в София.

Към момента на първоначалните публикации не беше съобщено за открито взривно устройство. Обстоятелствата около подадения сигнал се проверяват.

Засилено внимание към полетите до Израел

Инцидентът идва на фона на повишено внимание към сигурността на полетите, свързани с Израел. The Times of Israel припомня и случай от предходния месец с полет на Flydubai от Дубай до Тел Авив, при който вторият пилот е обвинен в опит да нападне командира на самолета.

Подобни сигнали за заплаха се проверяват по установени процедури, независимо дали впоследствие бъдат потвърдени.