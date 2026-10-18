Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване

С валените над Черно море на 17 октомври дронове са „ударни дронове от семейството Geran, с реактивно задвижване“, съобщи румънското Министерство на националната отбрана.

Румънските медии уточняват, че Geran е наименованието, под което Русия използва във войната срещу Украйна дроновете камикадзе от ирански произход Shahed.

Два румънски изтребителя F-16 свалиха в събота двата апарата над териториалните води на Румъния в Черно море. Първият дрон е бил унищожен в 18:01 ч. югоизточно от Сулина, а вторият - в 18:05 ч., източно от града.

„Черно море отново ще бъде безопасно“, написа външният министър Оана Цою в социалната мрежа X. Тя добави, че НАТО ще обсъди ситуацията във вторник на заседание на Северноатлантическия съвет.

„Черно море е жизненоважен морски коридор за световния износ на зърно, енергийни ресурси и промишлени стоки, поради което неговата стабилност е от ключово значение за международната продоволствена и енергийна сигурност“, подчерта Цою.

През октомври край бреговете на Румъния и България бяха регистрирани няколко нападения с дронове срещу плавателни съдове. При последната атака, в четвъртък, край румънското крайбрежие седем членове на екипаж бяха обявени за изчезнали.