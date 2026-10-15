Шампионката Оряшкова с първо интервю след като стана майка

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Т е са една неочаквана комбинация. Това, което ги свързва, са „Игри на волята“. Шампионката по самбо Мария Оряшкова и куклената актриса Наталия сядат на стола срещу водещата Симона Ръждавичка, за да коментират новите участници в екстремното риалити. Оряшкова за първи път ще говори за раждането на дъщеричката си Матея.

Мария Оряшкова, която е една от звездите на сезон 5 на „Игри на волята“, за първи път говори за майчинството си и за момента, в който се е родило първото ѝ дете. Тя е категорична, че този момент я е променил много, и споделя в детайли през какво е преминала. Емоционалното ѝ отказване от спорта на Арената на „Игри на волята“ продължава да ѝ носи положителни коментари от познати и непознати. Оряшкова не крие пред водещата Симона Ръждавичка, че би се върнала отново като участник в екстремното риалити. В епизода тя разказва как си представя това завръщане.

Актрисата Наталия Василева, която е една от любимките на зрителите, също разказва как се е променил животът ѝ след участието в „Игри на волята“. Тя демонстрира актьорските си заложби, имитирайки един от най-интересните участници тази година, танцьора Боян. Наталия споделя откровено мнението си за племената в сезон 8 и разказва кои са любимците ѝ. Тя разсейва съмненията на зрителите, че с Боян са роднини.

Какво разчувства Ръждавичка по време на разговора ѝ с Оряшкова? Оправили ли са отношенията си с Наталия, с която са били в едно племе, това на Феномените? И кого искат да спечели „Игри на волята“? Гледайте в новия епизод на подкаста „След Игрите“.

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст “След Игрите” и дигиталните поредици “Домът на волята” и “По правилата на Мартин” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .