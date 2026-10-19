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Внимавайте как пишете адреса на любимия си сайт

Много често хората по навик изписват адресите на любимите си интернет страници, което е чудесно, но понякога малка грешка може да доведе до сериозни главоболия, ако хакери са "превзели" домейн с грешно изписване и са направили клонинг на сайта

Мартин Дешев Мартин Дешев

19 октомври 2026, 10:05
Внимавайте как пишете адреса на любимия си сайт
Източник: Thinkstock/Guliver

В ъв времена, белязани от напреднал изкуствен интелект и сложни мрежови защити, заплахите за сигурността онлайн често разчитат на изненадващо елементарни уязвимости. Един от най-устойчивите методи е т.нар. „тайпоскуотинг“ (typo-squatting): измамна практика, при която злонамерени лица регистрират уеб домейни, имитиращи популярни марки или често посещавани услуги, разчитайки на обикновена човешка грешка. Достатъчно е само едно погрешно натискане на клавиш или пропусната буква, за да бъде потребителят пренасочен към измамна страница, създадена с цел кражба на данни за вход или заразяване със зловреден софтуер.

Един знак може да бъде разликата между посещението на надежден уебсайт и попадането на страница, създадена с цел кражба на пари или лични данни - например I и l - незабележима разлика, но всъщност първото е главното i на латиница, а второто е "малкото" L на латиница. Дори ако проверявате внимателно адресната лента, е възможно да не забележите разликата. Ново проучване показва, че киберпрестъпниците могат да се възползват от фини слабости в защитите на браузърите, за да създават убедителни копия на популярни уебсайтове. 

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Разработчиците на браузъри въведоха защитни механизми за разпознаване на тези трикове. Chromium – енджинът, който стои в основата на Google Chrome, Microsoft Edge и Brave, проверява съмнителните имена на домейни и може да ги покаже в по-труден за четене, кодиран формат, наречен Punycode, вместо да изобразява потенциално подвеждащи знаци. Въпреки това, проучване на проекта за киберсигурност „Have I Been Squatted“ разкрива специфични случаи, при които тези защити могат да бъдат заобиколени. 

Един от примерите е домейн, наподобяващ „apple.com“, в който познати латински букви са заменени със символи от кирилицата и други азбуки, изглеждащи по същия начин. Например „ө“ – използван в езици като казахски, монголски и татарски, може да премине през проверките на Chromium, тъй като не е включен в списъка на браузъра с известни визуално сходни символи. Друг метод, включващ латинската буква „ƙ“, също позволява заобикалянето на определени проверки за съответствие. Тук рискът е, че потребителят може да види домейна, да не разпознае разликите и да кликне на адреса. И да не забележи несъответствията и в полето за адреси на браузъра.

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Така може да се окаже на клониран сайт, който е изцяло контролиран от хакери. На вид той може да изглежда почти като оригинала. Потребителят може например да тръгне да си поръчва нов смартфон, да въведе лични данни, адрес за доставка и да плати. Но накрая просто е предал данните си на хакерите. Още по-опасно е, ако става дума за сайт на банка и въведе данните си за електронно банкиране.

Измамническите сайтове често използват прецизни до най-малкия детайл копия на портали за вход към банкови услуги, корпоративни инструменти или облачно съхранение, като придобиват потребителските имена и пароли. Тъй като тези сайтове разчитат на непреднамерени потребителски грешки или визуална измама, а не на хакерски атаки чрез груба сила, те често заобикалят традиционните системи за предупреждение, оставяйки крайния потребител като последна линия на защита. 

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Има няколко начина за намаляване на риска. Вместо да следвате връзки в неочаквани имейли или съобщения, отваряйте важните уебсайтове чрез отметки (bookmarks) или внимателно въвеждайте техните основни адреси. Преди да въведете поверителна информация, проверете самия домейн, а не само логото или външния вид на страницата. Бъдете особено предпазливи към връзки, които създават усещане за спешност или изискват незабавна проверка на акаунта. 

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Мениджърите на пароли и ключовете за достъп (passkeys) могат да осигурят допълнително ниво на защита. Ключовете за достъп (passkey) са обвързани с домейна на легитимния уебсайт, което прави използването им в убедително имитиращи страници много по-трудно. 

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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