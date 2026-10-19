Тръмп обвини Зеленски, че никога не е искал да сложи край на войната

Тръмп заяви, че има напредък в преговорите за мир в Украйна и че не иска да отблъсне Русия от преговорния процес.

Той обвини Зеленски, че не желае да прекрати войната, и разкритикува украинските удари по руски рафинерии.

Тръмп похвали руския износ на дизел, след като САЩ временно облекчиха санкциите върху руските горива на фона на поскъпването на енергията.

US President Donald Trump has defended his decision to waive some sanctions on Russia, while once again accusing Ukrainian leader Volodymyr Zelenskyy of not wanting to end the war. https://t.co/LtKFJJ6zJ7 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 19, 2026

Президентът на САЩ Доналд Тръмп защити подхода си към войната в Украйна, като заяви, че не иска да „отблъсне Русия от масата за преговори“, докато се опитва да постигне мир, предаде ДПА.

„Постига се голям напредък в усилията за прекратяване на войната“, написа Тръмп в своята платформа „Трут Соушъл“. Той спомена и „текущи преговори за заложници“ – вероятно визирайки пленниците, държани от воюващите страни, но не предостави подробности.

При управлението на Тръмп САЩ се опитват да действат като посредник, но все още не са постигнали пробив към прекратяване на войната.

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Тръмп е изправен пред обвинения, че пренебрегва войната на Русия срещу Украйна, тъй като се фокусира върху конфликта с Иран, започнат от САЩ.

Той заяви, че Русия прави „много малко, ако изобщо прави нещо, за да помогне на Ислямска република Иран“ в сравнение с това, което би могла да направи, като добави, че иска нещата да останат така. Американските медии многократно са съобщавали за руска помощ за Иран.

Тръмп също така обвини украинския президент Володимир Зеленски, че не иска да сложи край на войната. Визирайки финансовата подкрепа, която Украйна е получила от Европа и от бившия президент на САЩ Джо Байдън, Тръмп написа, че Зеленски „не иска да прекрати тази война, а вероятно никога не е и искал“.

Тръмп отново разкритикува украинските удари по руските рафинерии за дизелово гориво, като обвини Украйна за глобалния недостиг на дизел. Критиците го обвиняват, че се опитва да отклони вниманието от последствията на войната с Иран.

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Цените на горивата се повишиха рязко от началото на войната с Иран, което поставя Тръмп под натиск преди изборите за Конгрес.

Тръмп похвали Русия за износа на милиони барели дизел на ниски цени. Преди около седмица и половина той неочаквано обяви, че Русия ще достави стотици хиляди тонове дизел за САЩ и световните пазари.

Вашингтон временно спря санкциите върху руските горива, докато Москва частично отмени забраната си за износ на дизел. Вече има съобщения за първоначални доставки, макар че мащабът им остава неясен.