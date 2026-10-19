„Искам да отгледам децата си“: Млад баща се бори за живота си, семейството му се нуждае от помощ

С амо преди няколко седмици те са били съвсем обикновено семейство - с работни ангажименти, грижи около децата и споделени мечти за бъдещето. Днес обаче животът на Паолина Йотова и нейния съпруг Симеон се е превърнал в борба за оцеляване и търсене на отговори срещу времето.

Историята на семейството трогва стотици хора в платформата PavelAndreev.ORG, където е организирана благотворителна кампания под надслов „Искам да отгледам децата си“.

Всичко започва внезапно на 27 септември 2026 г., когато Симеон Валентининов Йотов е приет по спешност в болница „Пирогов“. Той е отпаднал, говори бавно и трудно, залита и се блъска в стените, а паметта му започва да избледнява. Първоначалните опасения на близките са за инсулт.

Направеният спешен ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) обаче разкрива шокираща истина - голям мозъчен тумор, съставен от три части, придружен от тежка хидроцефалия. Консултацията с неврохирурзи носи още по-тежък удар: туморът е разположен в мозъчния ствол, засяга говорни и двигателни центрове, а прогнозите на лекарите в България са за едва две години живот, тъй като подобни образувания се считат за неоперируеми.

Обрат и надежда

Въпреки мрачните думи, семейството не губи надежда и решава да търси спасение на всяка цена. Симеон е преместен в друга болница, където в началото на октомври му е направена успешна операция за овладяване на хидроцефалията и е взета проба за биопсия.

На 5 октомври той се прибира у дома. Възстановяването му започва да върви към по-добро - отново разговаря с децата си, хапва и почива, макар че все още се опитва да сглоби парчетата от изгубените седмици и да разбере през какво преминава.

Получените резултати от биопсията в средата на октомври обаче не дават категорична диагноза или точна класификация на тумора. Лекарите у нас препоръчват второ мнение, нови генетични изследвания и специализирани консултации, като процесът може да отнеме още седмици - време, което семейството няма.

Чуждестранна клиника и отворена дарителска кампания

За да не губят ценно време, близките вече са изпратили медицинските документи в специализирана клиника в Турция и са платили първоначалния преглед и оценка на пробата. Предстои да стане ясно каква точно терапия ще бъде предложена и какви ще бъдат финансовите средства, необходими за нея.

Сумата за лечението далеч надхвърля възможностите на семейството, затова те се обръщат към обществото с призив за подкрепа. Целта на кампанията е да осигури средства за адекватно лечение, за да може Симеон да получи шанс за живот.

„Искаме отново да бъдем семейство, което работи, води децата си на училище и е заедно в обикновените дни. Искам съпругът ми да има възможност да бъде до децата ни, докато растат, учат и откриват света“, споделя съпругата му Паолина.

Всеки, който желае да подкрепи битката на Симеон за живот и да помогне на семейството да остане заедно, може да го направи чрез активната кампания на платформата PavelAndreev.ORG.