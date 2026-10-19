България

„Искам да отгледам децата си“: Млад баща се бори за живота си, семейството му се нуждае от помощ

След шокираща прогноза от лекарите, семейството на Симеон започва спешна дарителска кампания за лечение в чужбина

19 октомври 2026, 10:45
„Искам да отгледам децата си“: Млад баща се бори за живота си, семейството му се нуждае от помощ
Източник: Личен архив

С амо преди няколко седмици те са били съвсем обикновено семейство - с работни ангажименти, грижи около децата и споделени мечти за бъдещето. Днес обаче животът на Паолина Йотова и нейния съпруг Симеон се е превърнал в борба за оцеляване и търсене на отговори срещу времето.

Историята на семейството трогва стотици хора в платформата PavelAndreev.ORG, където е организирана благотворителна кампания под надслов „Искам да отгледам децата си“.

Всичко започва внезапно на 27 септември 2026 г., когато Симеон Валентининов Йотов е приет по спешност в болница „Пирогов“. Той е отпаднал, говори бавно и трудно, залита и се блъска в стените, а паметта му започва да избледнява. Първоначалните опасения на близките са за инсулт.

Направеният спешен ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) обаче разкрива шокираща истина - голям мозъчен тумор, съставен от три части, придружен от тежка хидроцефалия. Консултацията с неврохирурзи носи още по-тежък удар: туморът е разположен в мозъчния ствол, засяга говорни и двигателни центрове, а прогнозите на лекарите в България са за едва две години живот, тъй като подобни образувания се считат за неоперируеми.

Обрат и надежда 

Въпреки мрачните думи, семейството не губи надежда и решава да търси спасение на всяка цена. Симеон е преместен в друга болница, където в началото на октомври му е направена успешна операция за овладяване на хидроцефалията и е взета проба за биопсия.

На 5 октомври той се прибира у дома. Възстановяването му започва да върви към по-добро - отново разговаря с децата си, хапва и почива, макар че все още се опитва да сглоби парчетата от изгубените седмици и да разбере през какво преминава.

Получените резултати от биопсията в средата на октомври обаче не дават категорична диагноза или точна класификация на тумора. Лекарите у нас препоръчват второ мнение, нови генетични изследвания и специализирани консултации, като процесът може да отнеме още седмици - време, което семейството няма.

Чуждестранна клиника и отворена дарителска кампания

За да не губят ценно време, близките вече са изпратили медицинските документи в специализирана клиника в Турция и са платили първоначалния преглед и оценка на пробата. Предстои да стане ясно каква точно терапия ще бъде предложена и какви ще бъдат финансовите средства, необходими за нея.

Сумата за лечението далеч надхвърля възможностите на семейството, затова те се обръщат към обществото с призив за подкрепа. Целта на кампанията е да осигури средства за адекватно лечение, за да може Симеон да получи шанс за живот.

„Искаме отново да бъдем семейство, което работи, води децата си на училище и е заедно в обикновените дни. Искам съпругът ми да има възможност да бъде до децата ни, докато растат, учат и откриват света“, споделя съпругата му Паолина.

Всеки, който желае да подкрепи битката на Симеон за живот и да помогне на семейството да остане заедно, може да го направи чрез активната кампания на платформата PavelAndreev.ORG.

благотворителна кампания мозъчен тумор борба за живот PavelAndreevORG дарение лечение в Турция надежда семейство Симеон Йотов здраве
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Работничка загина при трудова злополука в „Мини Бобов дол“

Работничка загина при трудова злополука в „Мини Бобов дол“

„Обезцениха най-скъпата дреха в света“: Гняв в социалните мрежи след дефилето на Victoria's Secret

„Обезцениха най-скъпата дреха в света“: Гняв в социалните мрежи след дефилето на Victoria's Secret

Искате да напуснете големия град? Държавата плаща за багажа, наема и бонус от 6 заплати

Искате да напуснете големия град? Държавата плаща за багажа, наема и бонус от 6 заплати

Невероятно медицинско чудо: Разделиха сиамски близначета след 13-часова операция

Невероятно медицинско чудо: Разделиха сиамски близначета след 13-часова операция

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

biss.bg
5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg
1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми
Ексклузивно

1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми

Преди 1 ден
Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване
Ексклузивно

Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена

Преди 21 часа
Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица
Ексклузивно

Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ел Ниньо

Ел Ниньо и сметките за ток в САЩ: Как климатичен феномен може да повлияе на разходите на милиони

Свят Преди 4 минути

Климатичният феномен намалява търсенето на природен газ, който е основен източник както за отопление, така и за електроенергия

Спряха от продажба огромно количество райски газ в София

Спряха от продажба огромно количество райски газ в София

България Преди 13 минути

Близо 39 тона са открити в три склада на един адрес

знаме южна корея и белезници

Южна Корея: Лидер на религиозна секта е осъден на 33 години затвор за сексуално насилие

Свят Преди 30 минути

81-годишният Джунг Мюнг-сеок е признат за виновен за престъпления срещу 16 жени между 2018 и 2022 г.

Mащабна полицейска акция в Старозагорско, задържани са над 20 души

Mащабна полицейска акция в Старозагорско, задържани са над 20 души

България Преди 31 минути

Към момента няма арестувани и образувани досъдебни производства за престъпления срещу изборните права на гражданите

Два участъка от пътя Видин - Монтана може да бъдат завършени догодина

Два участъка от пътя Видин - Монтана може да бъдат завършени догодина

България Преди 44 минути

Регионалният министър Иван Шишков заяви, че за останалите три лота се водят финални разговори за цените и условията

Снимката е илюстративна

„Всички ще умрем“: Последните думи на свещеника, секунди преди кръст да се стовари върху него и да го убие

Свят Преди 49 минути

Секунди преди огромен кръст да го смаже по време на литургия на живо, отец Молинари призоваваше вярващите да мислят за Бога, тъй като „всички ще умрем“. Записът от храма улови писъците на паството, докато църквата започва проверка

Икономист за Бюджет 2027: Влизаме в „безумна спирала“ на дълга

Икономист за Бюджет 2027: Влизаме в „безумна спирала“ на дълга

Парите ни Преди 49 минути

Агоп Каспарян предупреждава за дълг от 47 млрд. евро, лихви от 1,1 млрд. годишно и лош сигнал към инвеститорите

Костадин Костадинов

Кандидатът за президент Костадин Костадинов отвори дома си и сподели интересни моменти за себе си

Президентски избори Преди 53 минути

Книгите са любимото му занимание, рибките - домашни любимци, а семейната котка пази книгите

Сърбия: Студенти обвиняват властите в подслушване и подготовка на арести

Сърбия: Студенти обвиняват властите в подслушване и подготовка на арести

Свят Преди 1 час

Най-сериозното обвинение е за подготвян сценарий за инсценирано отвличане на студент, за което да бъдат обвинени властите.

„Работещи решения“ на практика: eCA Conference 2026 събра eCommerce бизнеса за един ден на знания, срещи и нови възможности

„Работещи решения“ на практика: eCA Conference 2026 събра eCommerce бизнеса за един ден на знания, срещи и нови възможности

Преди 1 час

<p>Скръбна вест: Почина бившият председател на Апелативния съд в Пловдив</p>

Почина бившият председател на Апелативния съд в Пловдив Магдалина Иванова

България Преди 1 час

Магистратът е работила повече от 32 години в съдебната система, като 10 от тях е била начело на Апелативния съд в Пловдив

Три жени пребиха 23-годишен мъж в Бяла черква, полицията ги арестува

Три жени пребиха 23-годишен мъж в Бяла черква, полицията ги арестува

България Преди 1 час

Потърпевшият е нападнат по хулигански подбуди, а извършителките са задържани за 24 часа

След 7 години строеж: Роджър Федерер най-накрая се нанесе в имението за десетки милиони

След 7 години строеж: Роджър Федерер най-накрая се нанесе в имението за десетки милиони

Любопитно Преди 1 час

След 7 години строеж Роджър Федерер и семейството му се нанесоха в новото си имение за десетки милиони евро край Цюрихското езеро. Имотът от 17 дка включва 6 сгради и тенис корт. Шумът от съседен строеж не попречи на легендата да се премести

Тръмп отпусна санкциите срещу Русия – петролът веднага поевтиня

Тръмп отпусна санкциите срещу Русия – петролът веднага поевтиня

Свят Преди 1 час

Брент слезе под 108 долара за барел, но нападенията срещу танкери в Персийския залив задържат цените над 100 долара

Hyundai Ioniq 3 тест драйв

С Hyundai Ioniq 3 не може да сгрешиш (тест драйв)

Технологии Преди 2 часа

Най-малкият електромобил на корейците предлага отличителен дизайн, най-просторния интериор и технология, която го нарежда сред най-добрите компактни EV на пазара. Цената му обаче не е от най-ниските

Внимавайте как пишете адреса на любимия си сайт

Внимавайте как пишете адреса на любимия си сайт

Технологии Преди 2 часа

Много често хората по навик изписват адресите на любимите си интернет страници, което е чудесно, но понякога малка грешка може да доведе до сериозни главоболия, ако хакери са "превзели" домейн с грешно изписване и са направили клонинг на сайта

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки знаят ли името си?

dogsandcats.bg

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg
1

Популациите на диви животни се топят

sinoptik.bg

Меган Маркъл остана извън „The Gentlemen“, близките ѝ подозират рекламен ход

Edna.bg

„Тъмните калории“: Кои продукти пречат на отслабването

Edna.bg

Жена загина при трудова злополука в „Мини Бобов дол“

Nova.bg

Сигнали за бомби на няколко места в София, евакуираха Здравната каса

Nova.bg