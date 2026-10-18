1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми

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О коло 1200 души са арестувани, а 150 полицаи са ранени при безредиците, съпътствали масовите протести във Франция в събота. В няколко града бяха подпалени сгради и автомобили, нанесени бяха щети на кметства, а магазини бяха разграбени. Това съобщи френският премиер Себастиен Льокорню, цитиран от "Франс прес", ДПА и "Ройтерс".

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При посещение на полицейски части в Париж късно в събота Льокорню определи случилото се като „насилие с изключителна интензивност“.

„Чудо е, че равносметката тази вечер не е още по-тежка“, заяви той.

По думите на премиера полицията се е сблъскала с „изключително агресивна ултралява група“, действала организирано и целенасочено срещу имущество, хора и държавни институции.

„Няма да се оставим да ни сплашат“, подчерта Льокорню.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез заяви, че властите разполагат с множество видеозаписи на участници в насилието и че през следващите дни се очакват още арести.

Министърът на правосъдието Жерал Дарманен определи безредиците като безпрецедентни по мащаб и призова прокуратурите да предприемат решителни действия, съответстващи на тежестта на извършеното.

Стотици хиляди излязоха на протест

Демонстрациите бяха организирани от синдикати, представители на движението на „жълтите жилетки“, ученици, студенти, земеделци и други организации. Основните поводи за недоволството са високите разходи за живот и проблемите в образователната система.

Според правителството в протестите са участвали около 550 000 души, докато организаторите оценяват броя им на приблизително 800 000.

Пожар избухна и в кметството на Лимож. Сградата, която е на повече от 140 години, е „в голямата си част унищожена“, заяви префектът Морис Барате. Той определи случилото се като умишлен вандалски акт.

Френският президент Еманюел Макрон осъди насилието и настоя извършителите да бъдат изправени пред правосъдието.

„Разрушителите“ и „мародерите“ трябва да бъдат „преследвани и наказани“, написа той в социалната мрежа X.

Кметовете на Париж, Марсилия и Лион поискаха среща с премиера

Кметовете на Париж, Марсилия и Лион - Еманюел Грегоар, Беноа Паян и Грегори Дусе, поискаха среща с премиера заради нанесените щети.

В съвместно писмо тримата настояха да бъде изяснено как се е стигнало до ситуацията.

„Нещо подобно не може и не трябва да се повтори“, заявиха те.

Междувременно полицейският синдикат ЮНСА (UNSA) предупреди, че силите за борба с безредиците са на предела на издръжливостта си.

„Нашите колеги се използват като изкупителни жертви в цялата страна“, се посочва в изявлението на синдиката.

Тактиката на полицията също беше подложена на критики след случаи на ранени демонстранти, отбелязват информационните агенции.

В събота протести срещу поскъпването на живота се проведоха и в Белгия, Португалия и Италия. В Белгия се стигна до сблъсъци между демонстранти и полиция, а в Португалия десетки хиляди души излязоха на улицата срещу високите цени на жилищата и поскъпването на живота.