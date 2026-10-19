Рубио: Украйна и Русия трябва да се фокусират върху прекратяването на войната

У крайна и Русия трябва да се съсредоточат върху прекратяването на войната помежду си. Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио пред журналисти по време на посещението си в Узбекистан, предаде "Ройтерс".

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Рубио коментира и възможността за среща между американския президент Доналд Тръмп, руския държавен глава Владимир Путин и китайския лидер Си Цзинпин, на която да бъдат обсъдени усилията за прекратяване на войната в Украйна.

„Не знам дали разговорите са финализирани, но позицията на президента е ясна. Той иска войната в Украйна и Русия да приключи“, посочи държавният секретар.

По думите му възможността за подобна среща се обсъжда, но не е ясно дали подготовката за нея е приключила.

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Русия съобщи за 149 унищожени украински дрона

На фона на дипломатическите усилия за прекратяване на войната руското Министерство на отбраната заяви, че през нощта руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 149 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип.

Според съобщението, цитирано от ТАСС, дроновете са били засечени над Белгородска, Брянска, Курска, Калужка, Тулска, Орловска, Липецка, Воронежка, Самарска и Ростовска област, както и над руските републики Татарстан и Удмуртия.

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Руското военно ведомство съобщи също за свалени безпилотни апарати над Кримския полуостров, който Русия анексира през 2014 г. и който е международно признат за част от Украйна.

Информацията за броя на унищожените дронове е от руското Министерство на отбраната и не е независимо потвърдена.