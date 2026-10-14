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От плуването до армията: Добромира от „Игри на волята“ за допинг наказанието и новото начало

14 октомври 2026, 09:33
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Е дна от най-ярките и темпераментни участнички в сезон 8 на „Игри на волята“ - Добромира, гостува на Симона Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“. Бившата състезателка по плуване, която днес е част от Военновъздушните сили, прави откровени признания за най-тежките моменти в живота си, преживяното домашно насилие и допинг скандала, който слага край на спортните ѝ амбиции.

Пред Генерал Ръждавичка Добромира се връща към един от най-болезнените периоди в живота си - момента, в който разбира, че в организма ѝ е открита забранена субстанция. Тя разказва, че е приела веществото, без да знае за неговото наличие, и смята, че е била подведена. Последствията обаче се оказват тежки - четиригодишно наказание, което прекъсва състезателната ѝ кариера в плуването.

Как се преживява моментът, в който всичко, за което си работил години наред, изведнъж ти е отнето? Добромира разказва как е намерила сили да продължи напред и как пътят ѝ я отвежда от плувния басейн до редиците на Българската армия.

Разговорът придобива още по-личен характер, когато Добромира признава, че е била жертва на домашно насилие. Тя говори открито за преживяното и за трудностите, през които е преминала. Зад силния характер и увереното поведение

на участничката се крие история, която показва една различна, много по-уязвима нейна страна.

Добромира не спестява и мнението си за съвременните мъже. Според нея те са станали прекалено страхливи, а в разговора със Симона Ръждавичка тя обсъжда отношенията между половете, силните жени и очакванията към партньорите в една връзка. Има ли мъж до себе си и какъв човек би могъл да спечели сърцето ѝ?

Днес Добромира работи във Военновъздушните сили, където дисциплината и отговорността са част от ежедневието ѝ. Тя разказва какво е да бъдеш жена в армията, трудно ли се печели уважението на колегите и как човек с толкова избухлив характер се вписва в среда със строги правила.

Разбира се, разговорът няма как да подмине и участието ѝ в „Игри на волята“. Добромира беше сред големите надежди за жена победител, но контузията, с която влиза в надпреварата, се превръща в сериозно изпитание. Пред Симона тя прави равносметка на представянето си, разкрива за какво съжалява най-много и как е преживяла отпадането си.

Тя коментира и отношенията си с останалите участници, включително Теодора и Марио, както и причините да не създаде женска коалиция, въпреки амбицията си жените да докажат, че могат да бъдат по-силни от мъжете на Арената.

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст “След Игрите” и дигиталните поредици “Домът на волята” и “По правилата на Мартин” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Източник: “След Игрите”    
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