Шестима мигранти, сред които и бебе, загинаха край гръцкия остров Лесбос

Ш естима мигранти, сред които четирима мъже, една жена и новородено дете, са загинали в нощта срещу понеделник край гръцкия остров Лесбос, след като лодката им се е сблъскала с патрулен съд на гръцката брегова охрана, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

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Инцидентът е станал на 3,5 морски мили от югоизточния бряг на острова малко след полунощ. Патрулен катер на бреговата охрана е забелязал бързоходна лодка с мигранти, която се е движела без навигационни светлини. Опитвайки се да избегне проверката, водачът є е направил опасни маневри и се е ударил в плавателния съд на властите. Лодката се е преобърнала и е потънала.

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Веднага е била организирана мащабна спасителна операция с участието на съдове на бреговата охрана, плаваща линейка и хеликоптер на военновъздушните сили. Спасени са осем души - четирима мъже, две жени и две деца, които са настанени в болница. Телата на шестимата загинали, сред които и бебето, са извадени от морето.

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Сред спасените е 37-годишен турски гражданин, когото властите определят като трафикант и водач на лодката. Той е задържан незабавно.

От бреговата охрана съобщиха, че спасителната операция е приключила, тъй като няма данни на борда да е имало други пътници.