Синът на Джон Ленън е притеснен за наследството на "Бийтълс"

С инът на Джон Ленън, Шон Оно, е притеснен за наследството на „Бийтълс“ и съобщи, че е превърнал в своя мисия да гарантира, че влиянието на групата върху музиката и света няма да бъде забравено от идните поколения, предаде New York Post.

По време на ново интервю за „CBS Sunday Morning“, 50-годишният Шон обясни как ще се увери, че бъдещите поколения ще знаят какво влияние са оказали върху музиката покойният му баща, майка му Йоко Оно и групата.

„Очевидно светът също е пазител на неговото наследство, бих казал. Аз просто давам всичко от себе си, за да помогна на по-младото поколение да не забравя за „Бийтълс“, Джон и Йоко“, каза Шон. „Така го възприемам.“

На въпрос дали смята, че е „възможно“ наследството им да бъде забравено с течение на времето, Шон отговори: „Всъщност да. А преди никога не съм смятал така.“

„Родителите ми ми дадоха толкова много, че мисля, че това е най-малкото, което мога да направя, за да се опитам да подкрепя наследството им през живота си“, продължи Шон. „Чувствам, че просто им го дължа. Това е лично.“

Шон добави, че вижда наследството на родителите си като „мир и любов“.

„Но това не е просто мир и любов. Това е отношение към активизма, който се прави с хумор и любов“, каза той.

„Мисля, че музиката на „Бийтълс“ и наследството на Джон и Йоко са нещо важно за света, което трябва да се цени и да се помни“, заяви още Шон.

John Lennon’s son worries Gen Z is forgetting the Beatles, and the music that made his dad famous https://t.co/v2saJvfy6T pic.twitter.com/BZ23C4TGPY — New York Post (@nypost) December 21, 2025

Музикантът също така обясни какво го е вдъхновило да се обедини с Майли Сайръс и Марк Ронсън, за да направят тяхната версия от 2018 г. на емблематичната песен на Джон и Йоко „Happy Xmas (War Is Over)“.

„Исках да видя дали мога да постигна това усещане, може би сякаш я чуваш отново за първи път, или поне в нов контекст, по начин, по който би обърнал внимание, за разлика от „О, ето я отново по радиото“, сподели той.

По-късно в интервюто Шон даде рядка информация за своята 92-годишна майка, която води уединен начин на живот.

„Тя е добре. Искам да кажа, нали знаете, на 92 години е, така че е забавила много темпото и се е пенсионирала“, каза Шон. „Ето защо се опитвам да върша работата, която тя е вършела преди. Ето защо всъщност изпитвам голям натиск да дам най-доброто от себе си, защото тя постави висок стандарт за начина, по който се занимаваше с музиката на баща ми и с нещата на „Бийтълс“.“

„Винаги е била много индивидуална. И мисля, че баща ми не е бил“, продължи Шон. „Нали знаете, той е имал Пол да пише с него, а след това се е надявал, че майка ми ще бъде нещо като партньор в писането. И просто мисля, че е наистина смешно, че вероятно има само един човек в света, който би отказал на Джон Ленън да му бъде партньор в писането, и това е майка ми.“

Известният баща на Шон беше прострелян от Марк Дейвид Чапман в Ню Йорк на 8 декември 1980 г., десет години след драматичното разпадане на „Бийтълс“. Джон беше на 40 години.

Джордж Харисън беше втората звезда от „Бийтълс“, която почина. Той почина от рак през 2001 г. на 58 години.

Пол Маккартни и Ринго Стар, двамата оцелели членове на „Бийтълс“, все още творят музика.

Джон Ленън

Джон Уинстън Оно Ленън е британски музикант, певец, текстописец и мирен активист, който придобива световна известност като съосновател, ритъм китарист и един от основните вокалисти на „Бийтълс“. Сформирана в Ливърпул през 1960 г., „Бийтълс“ се превръща в една от най-влиятелните и най-продавани групи на всички времена, като Ленън и Пол Маккартни създават едно от най-успешните авторски партньорства в историята. След разпадането на „Бийтълс“ през 1970 г., Ленън започва успешна солова кариера, издавайки високо оценени албуми като "Plastic Ono Band" и "Imagine". Той става откровен застъпник на мира, особено чрез своите инициативи "Bed-Ins for Peace" със съпругата си Йоко Оно. Соловата му работа създава песни като "Imagine" и "Give Peace a Chance". Ленън е трагично убит в Ню Йорк през 1980 г., оставяйки трайно наследство в музиката и културата.