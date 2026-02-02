Любопитно

Започна карнавалът във Венеция (ВИДЕО/СНИМКИ)

Начело на шествието по традиция имаше лодка с огромен плъх, който напомня за чумните епидемии в града

2 февруари 2026, 10:14
Х иляди хора се стекоха по двата бряга на Големия венециански канал за традиционното шествие с лодки в първата неделя на Венецианския карнавал.

Карнавалното шествие с лодки, управлявани от дегизирани лодкари, потегли от Пунта дела Догана – зоната, в която Канале Гранде се слива с канала „Джудека“ -  и приключи при моста „Риалто“.

Начело на шествието по традиция имаше лодка с огромен плъх, който напомня за чумните епидемии в града, но и за устойчивостта на Венеция и на венецианците. Когато шествието достигна моста „Риалто“ по традиция огромният плъх от папие маше се разцепи на две от него полетяха цветeн прах и цветни ленти.

Карнавалът във Венеция се откри още снощи с бал на площад „Сан Марко“, вдъхновен от сериала „Бриджъртън“.

Венецианският карнавал продължава до 17 февруари и протича в духа на олимпизма заради Зимните олимпийски игри, които ще бъдат открити след броени дни в Милано и Кортина д’Ампецо.

 

Източник: БТА/Габриела Големанска    
Венециански карнавал Шествие с лодки Голям канал Мост Риалто Огромен плъх Площад Сан Марко Олимпизъм Зимни олимпийски игри Дегизирани лодкари Бал
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
