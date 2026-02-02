Започна карнавалът във Венеция (ВИДЕО/СНИМКИ)

Х иляди хора се стекоха по двата бряга на Големия венециански канал за традиционното шествие с лодки в първата неделя на Венецианския карнавал.
Карнавалното шествие с лодки, управлявани от дегизирани лодкари, потегли от Пунта дела Догана – зоната, в която Канале Гранде се слива с канала „Джудека“ - и приключи при моста „Риалто“.
All eyes on Venice! 🎭✨— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) February 1, 2026
The most picturesque Carnival in the world has just begun
And it will be a spectacular display of masks and vibrant colors
Italy 🇮🇹 pic.twitter.com/BoF0mqFPjB
Начело на шествието по традиция имаше лодка с огромен плъх, който напомня за чумните епидемии в града, но и за устойчивостта на Венеция и на венецианците. Когато шествието достигна моста „Риалто“ по традиция огромният плъх от папие маше се разцепи на две от него полетяха цветeн прах и цветни ленти.
Venice wakes up in costume. 🎭✨ pic.twitter.com/6adx8L9IoA— The Italian Way of Life (@learnitalianpod) February 1, 2026
Карнавалът във Венеция се откри още снощи с бал на площад „Сан Марко“, вдъхновен от сериала „Бриджъртън“.
🎭✨ For a few weeks, Venice stops being a city… and becomes a legend. 🇮🇹— Lejla (@Lilly12162898) February 1, 2026
Born centuries ago, the Venetian Carnival began as a time when masks erased class, status, and identity — nobles and commoners became equals in the streets.
European Culture ❤️ pic.twitter.com/NYgFAmoAxF
Венецианският карнавал продължава до 17 февруари и протича в духа на олимпизма заради Зимните олимпийски игри, които ще бъдат открити след броени дни в Милано и Кортина д’Ампецо.