Убиецът на Джон Ленън: Не искам да бъда известен повече

У биецът Марк Дейвид Чапман застреля Джон Ленън заради желанието си „да бъде някой“, заяви той наскоро пред комисия по условно освобождаване в навечерието на 45-ата годишнина от шокиращото престъпление, предаде New York Post.

„Това беше само за мен, за съжаление, и имаше всичко общо с неговата популярност“, каза 70-годишният Чапман от затвора „Грийн Хейвън“ в окръг Дъчъс в края на август, според стенограма от интервю, получена от New York Post в петък.

„Моето престъпление беше напълно егоистично.“

Beatles assassin Mark David Chapman killed John Lennon ‘to be a somebody’ but officials don’t buy his message to fans: docs https://t.co/UyFccvOLnk pic.twitter.com/vKRaFFdvlq — New York Post (@nypost) October 20, 2025

Чапман, който уби обичания 40-годишен член на „Бийтълс“ пред сградата „Дакота“ на 8 декември 1980 г., направи 14-ия си неуспешен опит за условно освобождаване от затвора. Той се извини за „опустошението“, което е причинил на феновете и приятелите на рок легендата, но записите показват, че комисията не прие неговото съжаление.

На въпрос от член на комисията защо е искал да убие Ленън, той отговори: „за да бъда известен, да бъда нещо, което не бях.“

„И тогава осъзнах, хей, тук има цел“, продължи Чапман. „Не трябва да умирам и мога да бъда някой. Бях потънал толкова ниско.“

По време на предишни изслушвания за условно освобождаване Чапман правеше подобни изявления за слава, казвайки, че е търсил известност и е имал „зло в сърцето си“.

Той разказа за ужасяващото убийство на изслушването на 27 август, споделяйки пред комисията, че е пристигнал в Ню Йорк от Хавай месеци по-рано с намерение да убие иконата, след като се идентифицирал с Холдън Колфийлд от „Спасителят в ръжта“ и сметнал Ленън за „фалшив“.

Тогава 25-годишен, Чапман дебнел пред сградата през октомври и чакал Ленън, но той не се появил.

Два месеца по-късно той се върнал, „след като натрапчивото желание отново започнало да нараства“.

„Сутринта на 8-ми знаех. Не знам как, но просто знаех, че това ще бъде денят, в който ще го срещна и убия“, каза Чапман.

Когато Ленън излязъл от лимузина със съпругата си Йоко Оно, Чапман го прострелял четири пъти в гърба, часове след като музикантът му подписал албум.

Чапман беше осъден на 20 години до доживотен затвор.

През последните години Чапман прекарва времето си в нощни библейски занимания, играе волейбол с други затворници и поддържа връзка със съпругата си Глория, с която е женен от 46 години.

Чапман изразява разкаяние за убийството на няколко изслушвания за условно освобождаване, включително последното.

„Това беше човешко същество“, каза той, имайки предвид Ленън.

„Ето ме, живея толкова по-дълго, и не само семейството му, но и приятелите му, и феновете – извинявам се за опустошението, което им причиних, за мъката, през която трябва да са преминали. Не мислех за това изобщо по време на престъплението, не ме беше грижа.“

Въпреки извинението си, комисията прецени, че той няма „истинско разкаяние или значима емпатия“ към жертвите. Той ще има право на следващо изслушване за условно освобождаване през 2027 г.

Чапман сега заявява, че предпочита да избягва светлината на прожекторите.

„Вече нямам никакъв интерес да бъда известен“, каза той.

„Забутайте ме някъде под килима. Не искам да бъда известен повече, точка.“