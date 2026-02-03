Любопитно

Днес е един от най-лошите дни в годината, не давайте нищо назаем

На 3 февруари честваме паметта на свети Симеон Богоприемец и на Анна пророчица

3 февруари 2026, 07:51
Започна карнавалът във Венеция (ВИДЕО/СНИМКИ)

Започна карнавалът във Венеция (ВИДЕО/СНИМКИ)
„Грами“ 2026: Bad Bunny, Кендрик Ламар и Били Айлиш сред големите победители

„Грами“ 2026: Bad Bunny, Кендрик Ламар и Били Айлиш сред големите победители

"Вън ICE": Звезди заклеймиха имиграционните власти в САЩ на церемонията "Грами"
Лияна: Не искам повече моят свят да бъде докосван от „нечисти ръце“

Лияна: Не искам повече моят свят да бъде докосван от „нечисти ръце“
Дара ще представи България на

Дара ще представи България на "Евровизия 2026"
Бруклин Бекъм качи пикантна снимка на Никола Пелц насред семейната вражда

Бруклин Бекъм качи пикантна снимка на Никола Пелц насред семейната вражда
Неловък гаф в Париж: Лорън Санчес се спъна пред камерите под ръка с Джеф Безос

Неловък гаф в Париж: Лорън Санчес се спъна пред камерите под ръка с Джеф Безос
Какво да очакваме от номинациите за БАФТА

Какво да очакваме от номинациите за БАФТА

С лед празника Сретение Господне днес почитаме тези, които посрещнали 40-дневния Иисус Христос в Йерусалимския храм. Това били две достолепни личности в напреднала възраст - Симеон и Анна.

Според фолклорната традиция днес е зимният Симеоновден. Лятното съответствие на Симеоновден е на 1 септември. Тогава празнуват и носещите това име.

За Симеон в Евангелието от Лука се казва, че

бил праведен и благоговеен, и чакал "утехата Израилева", т.е. идването на Месия, Спасителя. Светият Дух бил върху него и Той му предсказал, че няма да умре, докато не види Христос (Помазаника или Месия по еврейски).

По вдъхновение от Бог Симеон дошъл в храма, когато света Богородица донесла малкия Иисус,

за да Го представи на Бог по обичая. Старецът с трепет поел Младенеца в прегръдките си, благословил Бог и изрекъл следните молитвени думи: "Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, с мир, защото очите ми видяха Твоето спасение, което си приготвил пред лицето на всички народи, светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израил".

Източник: iStock photos/Getty images

Светата Дева и Йосиф се зачудили на казаното за Младенеца, защото те още не осъзнавали величието Му.

А Симеон ги благословил и рекъл на света Мария: "Ето, Тоя лежи за падане и ставане на мнозина в Израил и за предмет на противоречия; а на тебе самата меч ще прониже душата, за да се открият мислите на много сърца". С тези пророчески слова той предрекъл страданията и кръстната смърт на Христос, както и мъките на майчиното ѝ сърце.

Странните празници, които отбелязваме през февруари
9 снимки
змия
впряг куче кучета впрегатно куче
Голдън Ретривър
Нутела течен шоколад

Там била и Анна пророчица, достигнала до дълбока старост вдовица на 84 години.

Тя не се отделяла от храма, "служела на Бога с пост и молитва денем и нощем". Като се приближила, Анна в лицето на Младенеца славела Господ и говорела за Него на всички, които очаквали избавление в Йерусалим. Така след витлеемските пастири, които първи видели Младенеца, и тя станала вестителка на дошлия в света Спасител Христос. Затова я почитаме заедно със Симеон Богоприемец.

Зимният Симеоновден, както и зимната Богородица,

почитат главно бременните жени, младите невести и майките. По това какъв човек първи ще дойде в къщата, се гадае какъв добитък ще се роди - мъжки или женски. Зимният Симеоновден се смята за един от най-лошите дни в годината. Някъде го наричат Симеон Бележник, защото белязва хората, оставя им рани и белези. Затова и поверието гласи, че не трябва да хваща остър предмет.

Трети февруари е третият вълчи празник,

тогава не се работи с вълна, не се изхвърля пепел и смет навън, за да не се разсърдят вълците и да не нападат стадата.

Традицията повелява

на Симеоновден да не се дава назаем и да не се изнася нищо от къщата, за да не "излезе берекетът от дома".

В народната памет 1, 2 и 3 февруари се наричат Вълчи празници, Трифунци или Мратинци.

Посветени са на вълка и се спазват редица ритуални обреди: жените не плетат, не предат, не тъкат, не перат. Спазват се и другите забрани, характерни за останалите Трифунци.

Имен ден празнуват: Симеон, Симеона, Симон, Симона, Симо, Сима, Симана, Мона.

Източник: БТА/БГНЕС    
3 февруари имен ден празник свети Симеон Богоприемец Анна пророчица
Последвайте ни
Зимната обстановка в страната затруднява движението, има ли затворени пътища

Зимната обстановка в страната затруднява движението, има ли затворени пътища

Днес е един от най-лошите дни в годината, не давайте нищо назаем

Днес е един от най-лошите дни в годината, не давайте нищо назаем

Изстрели, пожар и три жертви: Какво се е случило в хижата край

Изстрели, пожар и три жертви: Какво се е случило в хижата край "Петрохан"

Ридолфи, Трокмортън и Бабингтън: Заговорите срещу кралица Елизабет I

Ридолфи, Трокмортън и Бабингтън: Заговорите срещу кралица Елизабет I

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

pariteni.bg
И продажбите на BYD се разклатиха, Tesla може би е права да мине към роботите

И продажбите на BYD се разклатиха, Tesla може би е права да мине към роботите

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 2 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 2 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 2 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Поредна среднощна атака: Русия удари с дронове и ракети няколко украински града

Поредна среднощна атака: Русия удари с дронове и ракети няколко украински града

Свят Преди 20 минути

<p>Правната комисия&nbsp;разглежда на второ четене поправките в Изборния кодекс</p>

На второ четене: Правната комисия гласува ограничението в броя на секциите в страните извън ЕС

България Преди 1 час

Промените в Изборния кодекс предизвикаха множество спорове

Защо толкова много жени имат недостиг на витамин D

Защо толкова много жени имат недостиг на витамин D

Любопитно Преди 1 час

Витамин D е ключово хранително вещество, което помага на тялото да абсорбира калций и поддържа здравето на костите

Руски град в Китай има водка и кирилица, но не и истински руснаци

Руски град в Китай има водка и кирилица, но не и истински руснаци

Свят Преди 1 час

„Етническият руски град“ Енхе се е превърнал в туристическа дестинация след години асимилиране и политика за етническо единство в Китай

Очаква ни леден студ във вторник, до -14 градуса

Очаква ни леден студ във вторник, до -14 градуса

България Преди 2 часа

Джефри Епстийн имал таен син

Джефри Епстийн имал таен син

Свят Преди 9 часа

По време на предполагаемото раждане на момчето, последната известна спътница на Епщайн е била Карина Шуляк

Калас за общоевропейска армия: Изключително опасно

Калас за общоевропейска армия: Изключително опасно

Свят Преди 9 часа

Норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре също отхвърли призивите за създаване на общоевропейска армия

Тръмп обяви споразумение с Индия за сметка на Русия

Тръмп обяви споразумение с Индия за сметка на Русия

Свят Преди 10 часа

Моди: Имах чудесен разговор днес с моя скъп приятел президента Тръмп

Китай се ядоса на наградите "Грами" заради Далай Лама

Китай се ядоса на наградите "Грами" заради Далай Лама

Свят Преди 10 часа

"Грами" за Далай Лама е "средство за политическа манипулация, насочено срещу Китай"

Мъж нападна жандармерист пред парламента

Мъж нападна жандармерист пред парламента

България Преди 11 часа

Мъжът е отправял словесни нападки, прераснали във физическа агресия

Драги: Европа трябва да се федерализира, за да е глобална сила

Драги: Европа трябва да се федерализира, за да е глобална сила

Свят Преди 11 часа

Той посочи като пример начина, по който ЕС е реагирал за Гренландия.

Иран и САЩ сядат на масата за преговори в петък

Иран и САЩ сядат на масата за преговори в петък

Свят Преди 11 часа

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Арагчи ще се срещнат в Истанбул

Ето кой влиза в битката за председател на БСП

Ето кой влиза в битката за председател на БСП

България Преди 11 часа

Крум Зарков има 25 номинации

Тежка катастрофа с 8 пострадали край Ямбол

Тежка катастрофа с 8 пострадали край Ямбол

България Преди 12 часа

Сред ранените са две деца на 4 и 5 години

Фалшива заповед за неучебен ден в Русе

Фалшива заповед за неучебен ден в Русе

България Преди 12 часа

Заповедта е фалшива и утре е редовен учебен ден

Ще защити ли Тръмп Европа от Русия

Ще защити ли Тръмп Европа от Русия

Свят Преди 12 часа

Репутацията на НАТО на сплотен съюз под егидата на САЩ понесе сериозен удар

Всичко от днес

От мрежата

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg

7 признака, че ноктите на кучето ви са прекалено дълги

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 3 февруари, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 3 февруари, вторник

Edna.bg

Гьозтепе на Мъри Стоилов е близо до нова голяма продажба

Gong.bg

Официално: Ливърпул подписа с френски защитник

Gong.bg

Скандалът с голи кадри от лазерна епилация в Бургас: Близо 100 души подадоха сигнали, сред тях непълнолетни

Nova.bg

„Файненшъл таймс“: ЕС и САЩ с военен отговор при нарушено примирие от Русия

Nova.bg