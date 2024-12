Оперираха по спешност от рак сина на Джон Ленън

С инът на Джон Ленън Джулиан е претърпял спешна операция, след като е бил диагностициран с рак.

Музикантът и фотограф заяви, че се е подложил на седемчасова операция, след като е открил бенка на ръката си. 61-годишният мъж призова последователите си в социалните мрежи „моля ви, прегледайте се при вашия лекар“.

В публикация в X Джулиан Ленън обясни как дерматологът му е казал, че „трябва да бъде опериран възможно най-скоро“ заради опасения за кожата на рамото и предмишницата му, едната от които имала меланом.

Той каза, че лекарят, когото нарича „д-р Тес“, е „спасил живота му“ по време на предишна уплаха от рак през 2020 г.

Той я посетил за рутинна среща в Лос Анджелис, преди да отлети за Ню Йорк за поредица от събития - но каза, че скоро след като пристигнал, получил съобщение, в което му се казвало да се върне „по спешност“.

Той пише: „Така че вместо да се прибера вкъщи, за да сложа коледната елха и щастливо да завърша годината, почивайки си у дома, аз отлетях директно обратно за Лос Анджелис, след като цялата ми работа в Ню Йорк беше свършена, и отидох директно от летище LAX, за операция, при хирург, препоръчан от д-р Тес.

„Операцията беше успешна, но все още не сме получили резултатите от биопсията, които може би няма да получим преди Коледа - продължи той: „На първо място съм много благодарен на д-р Тес и д-р Тим, че успяха да координират тази операция в толкова кратък срок, но и че за пореден път, надявам се, спасиха живота ми...

„Човек никога не може да бъде прекалено уверен при подобни обстоятелства, но всички ние вярваме, че д-р Тим е спасил положението... Така че засега стискаме палци.“

