Джон Ленън бе почетен с колекция монети по повод 85 г. от рождението му

Д жон Ленън е почетен със специална колекция британски монети по случай 85-годишнината на легендата на „Бийтълс“, предаде Асошиейтед прес, цитиран от Кралския монетен двор.

Монетите, които ще бъдат пуснати в продажба в понеделник, 17 март, включват портрет на Ленън, базиран на известната негова снимка, направена на покрива на нюйоркското му жилище от фотографа Боб Грюн през 1974 г.

Imagine... having your life and career celebrated with a commemorative coin 🪙@RoyalMintUK are bringing one out to remember @JohnLennon - in the year he'd have been celebrating his 85th birthday 🎂



