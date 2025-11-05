Какво си казаха Пол Макартни и Джон Ленън в последния им разговор преди убийството

Л егендарният британски музикант Пол Маккартни никога няма да забрави момента, в който разбрал, че Джон Ленън е убит, пише американското издание New York Post.

„Беше просто твърде лудо“, пише 83-годишният Маккартни в новата си книга с устна история „Wings: The Story of a Band on the Run“ за това, как научил от своя мениджър „в ранните часове на 8 декември 1980 г.“, че бившият му съотборник от Бийтълс е бил прострелян от Марк Дейвид Чапман в Ню Йорк.

„Просто казахме това, което казва всеки; всичко ми е като в мъгла“, написа Маккартни.

„Беше същото като при убийството на Кенеди. Същият ужасен миг, знаеш ли. Не можеше да го възприемеш. Аз все още не съм го приел. И не искам“.

Маккартни си спомня, че той и другите Бийтълс – Ринго Стар и Джордж Харисън – всички са се върнали в студиото след смъртта на Ленън. „Никой не можеше да остане вкъщи с тази новина“, каза певецът на „Every Night“. „Всички трябваше да отидем на работа и да сме с хора, които познаваме. Не можехме да го понесем. Просто трябваше да продължим. Така че отидох и изкарах един работен ден в шок“.

Докато раздялата на Бийтълс беше драматична през 1970 г., Маккартни отбеляза, че той и Ленън са изгладили отношенията си преди стрелбата. „Това е хубаво нещо, утешителен фактор за мен, защото чувствам, че е тъжно, че никога наистина не седнахме и не изчистихме различията си“, каза Маккартни. „Но за мое щастие последният телефонен разговор, който имах с него, беше наистина прекрасен и нямаше никакво избухване“.

„Една от големите благословения в живота ми е, че се сдобрихме“,

пише още Маккартни. „Обичахме се цял живот, имахме си нашите спорове и се обиждахме, но никога несе стигаше до нещо по-сериозно от обичайните спорове между двама братя в едно семейство“. Музикантът добави, че двамата, които са били приятели от детските си години, са имали „много щастлив разговор“ за семействата си, включително за сина на Ленън – Шон, преди смъртта му.

Дъщерята на Маккартни, Стела, участва в историята на баща си и сподели своята гледна точка от деня на смъртта на Ленън. „Помня най-силната реакция, която съм виждала при един телефонен разговор, и как той напусна кухнята и излезе навън“, каза 54-годишната Стела за баща си. „Признавам, че това ме разбива и до днес. Наистина беше съкрушително да се види“.

„Тази сцена се е запечатъла в съзнанието ми за цял живот. Запечатах в ума си момента, в който Пол Маккартни разбра, че Джон Ленън е бил убит“,

признава Стела.

Година след разпадането на Бийтълс, Маккартни заведе дело срещу своите колеги за разпускане на партньорството им. Върховен съд в Лондон се произнесе в полза на Маккартни и партньорството беше прекратено през 1974 г.

„По много начини бях мъртъв... 27-годишен бъдещ бивш Бийтълс, давещ се в море от правни и лични спорове, които изсмукваха енергията ми, нуждаещ се от пълна промяна в живота“, пише Маккартни в книгата си, размишлявайки за разпадането на групата.

Маккартни също каза, че не е сигурен дали някога ще успее да продължи напред от „удивителното десетилетие“, което е прекарал с Бийтълс.

Новата книга на музиканта, редактирана от Тед Уидмър, се основава на „десетки часове интервюта с Пол и десетки ключови участници“, свързани с неговата група Wings, която сформира след разпадането на Бийтълс.