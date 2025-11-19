Сияна от Big Brother: Една жена трябва да се чувства добре, каквато и корекция да иска да си направи! (ВИДЕО)

Любопитно

19 ноември 2025, 09:11
Защо принципите на Котов от Big Brother са по-важни от самата игра? (ВИДЕО)
Мартин Димитров: Моят герой влиза в опасна двойна игра в света на богаташите
Как победителят от Big Brother Давид Бет ще похарчи наградата от 100 000 лева? (ВИДЕО)
Мощна магнитна буря връхлита Земята
Кой ще спечели седмия сезон на „Игри на волята”? (ВИДЕО)
Зрителите избират победителя в Big Brother тази вечер
Безстрашната Десислава се завръща на Арената за нова кастинг битка в “Игри на волята”
„Клетката“ 2 – битката на „малкия“ човек срещу системата

П онякога най-тихите хора показват най-голямата смелост. Сияна е бронзовият финалист в Big Brother и е момичето, което влезе с очакването, че ще си тръгне още на втората седмица. Вместо това тя остана до края, спечели зрителите с борбеност и неподправена уязвимост и превърна историята си в символ на трансформацията, в която самата тя вярва - от „грозното патенце“ до жената, която не се страхува да погледне раните си.

Разговорът с водещата Елена Сергова започва с най-интимното: Сияна признава, че все още преодолява травмата си от насилие - нещо, което не е споделяла нито с родителите си, нито дори на кастинга, а именно в изповедалнята на Big Brother. „Една заровена травма може да повлияе зле върху поведението на една жена“, казва тя и настоява, че жените не бива да мълчат: „Жертвите на насилие не са виновни.“

Любовната линия в Къщата също намира място. Сияна е категорична, че романтиката ѝ със Стоянов е истинска, но вече иска да я запази далеч от показността: „Заедно сме, но искам да е лично“. Тя споделя как спокойствието и хладнокръвието му са я спечелили, но и признава, че се е

чувствала тежко, когато в Къщата той не я е подкрепил в момент, когато е имала най-голяма нужда от него.

Младата финалистка влиза смело и в друга чувствителна тема - обществените етикети. „Да работиш в клуб не те прави лека жена“, заявява категорично тя. „Понякога хората забравят, че съм само на 21 години.“ Разказва как се е сблъсквала с осъждане, защо не допуска всеки до себе си и къде за нея минава границата при естетичните корекции.

Като характер се описва като наивна, хаотична и интроверт, но и като човек, който лесно прощава и ясно знае какво иска - „спокоен живот, любов и собствено заведение“. Грижи се за четири кучета, вярва в Бог, женската сила и психологията и признава, че името Сияна ѝ е дало смелост, когато най-много е имала нужда.

В подкаста тя говори и за приятелствата в Къщата - включително защо именно Давид е бил единственият, застанал до нея в най-тежкия момент. А към бъдещето гледа просто: да бъде наблюдателна, да пази себе си и да не „заключва най-слабата си част“.

Била ли е Сияна във връзка с мъж нарцисист?

Гледайте епизода на “Голямата сестра Podcast” в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

Биг Брадър Сияна Трансформация Насилие Любовна история Обществени етикети Женска сила Лична изповед Уязвимост Подкаст
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Земетресение край Димитровград

Зов за помощ: Съпруг, баща и дядо има нужда от помощ, за да живее

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Колата като скривалище: За все повече хора тя е място да избягат от стреса

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Преди 2 часа
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Преди 3 часа
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Преди 3 часа
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Преди 1 час

Mъж се прибира в 2 сутринта. Жена му: - Най-накрая. Три часа те чакам да се прибереш, за да заспя. - Ох, аз три часа…
