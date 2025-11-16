Любопитно

Давид Бет е големият победител в Big Brother 2025

20-годишният любимец на зрителите спечели 100 000 лева

16 ноември 2025, 06:38
Давид Бет е големият победител в Big Brother 2025
Давид Бет спечели Big Brother   

Х аризматичният 20-годишен любимец на публиката Давид Бет спечели Big Brother 2025. Той завоюва 56% от вота и грабна голямата награда от 100 000 лева. Участникът от поколението Z спечели зрителите със своята искреност и непринуденост. На почетното второ място завърши юристът Валентин Котов, а на трето и четвърто – влюбените Сияна Славов и Стефан Стоянов.

Любителят на печивата Давид се превърна в сърцето и душата на Къщата на Big Brother. Той беше положителният герой на сезона и спечели обичта от всички съквартиранти. Младият мъж, чиято майка е българка, a баща – германец, се завръща в България заради своята любима – Анастасия. С участието си в социалния експеримент, той сбъдва една от своите големи мечти.

Давид Бет
Давид Бет

Победителят Давид ще даде първото си интервю в подкаста „Голямата сестра”. Пред водещата Елена Сергова той ще отговори на най-често задаваните въпроси на зрителите към него. Епизодът с Давид ще е наличен в неделя от 16:00 ч. в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Big Brother 2025 се превърна в един от най-коментираните риалити формати този телевизионен сезон. Предаването отвори дискусия за важни за обществото теми като насилието и агресията между хората, отношението към различните, фалшивата информация в Интернет и борбата със зависимостите

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта на Big Brother 2025, както и в официалните Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Последвайте ни
Топло и слънчево в неделя, но идва рязка промяна

Топло и слънчево в неделя, но идва рязка промяна

16 ноември: Тайно бягство от двореца и краят на една империя

16 ноември: Тайно бягство от двореца и краят на една империя

Хиляди протестират в Мексико, 120 ранени след жестоки сблъсъци

Хиляди протестират в Мексико, 120 ранени след жестоки сблъсъци

Днес е ден на промяна и традиции, имен ден имат...

Днес е ден на промяна и традиции, имен ден имат...

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

pariteni.bg
666 “коня“ само на задната ос в Conti Supersports

666 “коня“ само на задната ос в Conti Supersports

carmarket.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 2 дни
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 2 дни
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 2 дни
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 2 дни

Виц на деня

Няма значение колко работиш. Шефът винаги идва когато седнеш за малко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

СЗО предупреди за появата на смъртоносен вирус в Етиопия

СЗО предупреди за появата на смъртоносен вирус в Етиопия

Свят Преди 8 часа

Вирусната хеморагична треска "Марбург" е един от най-опасните известни патогени, причиняващ заболяване, което често е смъртоносно

Путин и Нетаняху обсъдиха ситуацията в Близкия изток

Путин и Нетаняху обсъдиха ситуацията в Близкия изток

Свят Преди 9 часа

Споразумението за прекратяване на огъня в Газа влезе в сила на 10 октомври

Путин разговаря по телефона с беларуския си колега

Путин разговаря по телефона с беларуския си колега

Свят Преди 10 часа

Двамата лидери обмениха мнения по редица практически въпроси на двустранното сътрудничество

Слухът за пола на Брижит Макрон – феномен с 2 милиарда гледания

Слухът за пола на Брижит Макрон – феномен с 2 милиарда гледания

Свят Преди 10 часа

Конспирацията тръгва от три лица - две жени и един мъж: Наташа Рей, Амандин Руа и Ксавие Пусар

Учени изтъкаха миниатюрен полимер, способен да тегли кола

Учени изтъкаха миниатюрен полимер, способен да тегли кола

Технологии Преди 11 часа

Учените от Университета на Чжъцзян са преплели гъвкави и твърди полимерни вериги на молекулярно ниво

Украйна порази руска рафинерия, радарната станция и военен влак

Украйна порази руска рафинерия, радарната станция и военен влак

Свят Преди 11 часа

Рафинерията произвежда бензин А-92/95/98/100, дизел, реактивно гориво, втечнени газове и други нефтопродукти

Бурята „Клаудия“ взе три жертви в Португалия

Бурята „Клаудия“ взе три жертви в Португалия

Свят Преди 11 часа

Наводнения парализираха Великобритания

<p>Какви са плановете за бъдещето на &quot;Лукойл&quot; в Румъния? (ОБЗОР)</p>

Какви са плановете за бъдещето на рафинерията на "Лукойл" в Румъния?

Свят Преди 12 часа

Министърът на енергетиката Богдан Иван заяви, че увеличенията на цените на горивата в Румъния не са оправдани

Опиати в сладолед, чипс и близалки: Нови психоактивни вещества заливат България

Опиати в сладолед, чипс и близалки: Нови психоактивни вещества заливат България

България Преди 12 часа

Стефан Бакалов от Агенция „Митници“ посочи, че кокаинът се импрегнира в различни материали

<p>Кой е фаворитът за следващ върховен комисар на ООН за бежанците?</p>

Шимон Холовня е фаворитът за следващ върховен комисар на ООН за бежанците

Свят Преди 12 часа

Според неотдавнашна оценка на самия Холовня неговите шансове са се подобрили значително, тъй като още страни са обещали подкрепата си за него

Украинските сили са се изтеглили от Нововасилевка в Запорожка област

Украинските сили са се изтеглили от Нововасилевка в Запорожка област

Свят Преди 12 часа

Говорителят на украинската Национална гвардия Руслан Музичук заяви, че най-трудната ситуация на фронта остава в сектора на Покровск

Запорожка АЕЦ: Ситуацията е стабилна след инцидент с електропровод

Запорожка АЕЦ: Ситуацията е стабилна след инцидент с електропровод

Свят Преди 13 часа

Това каза представител на назначеното от Москва ръководство на централата

<p>Сблъсъци на COP30 - активисти щурмуваха конференцията&nbsp;</p>

Сблъсъци на COP30 в Белем - активисти щурмуваха конференцията

Свят Преди 13 часа

С "Шествието за климата" демонстрантите се борят за климатична справедливост и защита на земите на коренното население

Зрителите избират победителя в Big Brother тази вечер

Зрителите избират победителя в Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 13 часа

Валентин, Давид, Стоянов и Сияна се борят за голямата награда от 100 000 лв.

<p>Вачо Бъндарака почина след 3-годишна битка с коварна болест</p>

Почина рок музикантът Иван Милев

България Преди 13 часа

През 1962 г. заедно с брат си Димитър основават група „Бъндараците“

Колумбия купува изтребители "Грипен" заради заплахи

Колумбия купува изтребители "Грипен" заради заплахи

Свят Преди 13 часа

Договорът, който е предмет на постигнато принципно споразумение през април със СААБ, е за 17 самолета, уточни президентът Густаво Петро

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да даваме на кучето си портокали

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg
1

Предстоят слънчеви дни с гъсти мъгли

sinoptik.bg
1

На стаж при планинските спасители

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 16 ноември, неделя

Edna.bg

Френска селска торта

Edna.bg

Невъзможната мисия за Италия: Девет гола срещу Норвегия

Gong.bg

Луис де ла Фуенте с предупреждение към звездите на Испания

Gong.bg

Днес отбелязваме Световния ден в памет на жертвите на пътнотранспортни произшествия

Nova.bg

Мечка се разходи по улиците на Карлово (ВИДЕО)

Nova.bg