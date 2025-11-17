Любопитно

Как победителят от Big Brother Давид Бет ще похарчи наградата от 100 000 лева? (ВИДЕО)

Ексклузивно Давид даде първото си интервю след победата в подкаста “Голямата сестра”

17 ноември 2025, 09:43
Мощна магнитна буря връхлита Земята

Кой ще спечели седмия сезон на „Игри на волята”? (ВИДЕО)

Зрителите избират победителя в Big Brother тази вечер

Безстрашната Десислава се завръща на Арената за нова кастинг битка в “Игри на волята”

„Клетката“ 2 – битката на „малкия“ човек срещу системата

От лидер до аутсайдер - кой е истинският Ивайло от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Стратегът Ивайло изигра последния си ход в “Игри на волята”

Елена от Big Brother: Хората, когато не могат да се аргументират, просто казват, че това е тяхното мнение! (ВИДЕО)

Т ой прекрачи прага на Къщата като „немеца“, който меси хляб и живее с баба си. Месеци по-късно Давид Бет излиза като големия победител в Big Brother 2025 - благодарен, смирен, пораснал и готов да превърне мечтата си в реалност. Ексклузивно Давид даде първото си интервю след победата в подкаста “Голямата сестра”.

Давид Бет е големият победител в Big Brother 2025

Пред водещата Елена Сергова Давид призна, че вече знае какво ще прави със 100-те хиляди лева: „Ще си купя машини за хляб. Искам да отворя малка пекарна. Да е уютно. Да е мое.“

Той разказва, че най-голямото му предизвикателство вътре не са били задачите, а скандалите за дреболии. „Беше ми трудно да остана смирен. От малък съм търпелив, но там за първи път видях такива спорове“, коментира Давид. И въпреки че се определя като човек, който винаги вижда позитивното, признава: „Съжалявам, че избухнах на моменти“.

Давид говори откровено за проблемите с алкохола, за това как е спрял да пие, докато е търсел вярата си и как е започнал да чете религиозни книги. Християнството, казва той, го държи здраво стъпил на земята.

Любовта? Тя идва от онлайн приложение. „И аз, и Насито сме пример, че можеш да си щастлив с малко“, казва Давид. В епизода ще чуете и първия им разговор след победата. Младият германец споделя и историята за счупения тостер и защо е криел пред приятелката си, че няма пари. Същата грижа стои и зад любовта му към хляба - започнала от желанието баба му, която има диабет, да се храни по-здравословно.

Сега, когато вече държи в ръце титлата победител, Давид признава нещо изненадващо: „Бях се настроил да спечели Котов“. И макар да не одобрява държанието на Мути към Цецо, казва ясно: „Господ е създал човека. Всичко си идва на мястото.“

Как победителят на Big Brother преживя изолацията? Как се поддържа „жива“ закваска и колко минути на ден ѝ отделя? Защо вярва, че България е неговият дом? И как смирението печели битки, включително най-голямата - тази за себе си?

Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ

Какво каза Барън Тръмп на Джо Байдън минути преди безмилостната реч на баща си при встъпването в длъжност

"Редута" под обсада - жителите живеят в страх от неизвестен стрелец

Емоционална реч и танци: Том Круз празнува първия си почетен „Оскар“

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Видове вътрешни паразити при котките

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Преди 16 часа
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Преди 18 часа
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Преди 13 часа
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Преди 14 часа

