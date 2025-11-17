Финалът на Big Brother прикова вниманието на зрителите в събота вечер

В съботната вечер NOVA излъчи финала на сезон 2025 на най-популярното световно риалити - Big Brother. Според официалните пийпълметрични данни, над 31% от телевизионните зрители в активна възраст (18-59 години) са проследили последния епизод. Втората телевизия в класацията е с почти два пъти по-малка аудитория по същото време.

Лидерството на най-стария и известен риалити формат е устойчиво през целия сезон – аудиторният дял на Big Brother 2025 е 29.2%, докато в същия часови интервал втората телевизия в класацията е с едва 22.7% в тази възрастова група.

Източник: NOVA

До финала достигнаха четирима съквартиранти – юристът Валентин Котов, българо-германецът Давид Бет, бившият военен Стефан Стоянов и хостесата Сияна Славова, които се бориха за вота на зрителите в приложението NOVA PLAY.

С титлата любимец на публиката в сезон 2025 се окичи Давид Бет, който грабна и голямата награда от 100 000 лева. С участието си в социалния експеримент той сбъдва една от своите големи мечти, а паричната награда обещава да инвестира в собствена пекарна.