Защо принципите на Котов от Big Brother са по-важни от самата игра? (ВИДЕО)

Сребърният финалист Валентин Котов говори за цената на принципите си

18 ноември 2025, 09:22
Мартин Димитров: Моят герой влиза в опасна двойна игра в света на богаташите

Мартин Димитров: Моят герой влиза в опасна двойна игра в света на богаташите
Как победителят от Big Brother Давид Бет ще похарчи наградата от 100 000 лева? (ВИДЕО)

Как победителят от Big Brother Давид Бет ще похарчи наградата от 100 000 лева? (ВИДЕО)
Мощна магнитна буря връхлита Земята

Мощна магнитна буря връхлита Земята
Кой ще спечели седмия сезон на „Игри на волята"? (ВИДЕО)

Кой ще спечели седмия сезон на „Игри на волята”? (ВИДЕО)
Зрителите избират победителя в Big Brother тази вечер

Зрителите избират победителя в Big Brother тази вечер
Безстрашната Десислава се завръща на Арената за нова кастинг битка в "Игри на волята"

Безстрашната Десислава се завръща на Арената за нова кастинг битка в “Игри на волята”
„Клетката" 2 – битката на „малкия" човек срещу системата

„Клетката“ 2 – битката на „малкия“ човек срещу системата
От лидер до аутсайдер - кой е истинският Ивайло от "Игри на волята"? (ВИДЕО)

От лидер до аутсайдер - кой е истинският Ивайло от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Т ой влезе в най-известната къща в България, за да излезе от зоната си на комфорт и да промени представите за този социален експеримент. В новия епизод на “Голямата сестра Podcast” сребърният финалист Валентин Котов говори за цената на принципите си, сблъсъка с очакванията и за това как един перфекционист от Пловдив успява да се съхрани в среда, създадена да го разклати.

„Исках да изляза от Къщата с високо вдигната глава“ - така Валентин описва целта, с която влиза в Big Brother. Юристът, завършил с отличие две степени в Нидерландия, признава, че за него нищо не е „на всяка цена“. Затова и отказва да се представи като „Деси“ в една от мисиите - роля, която не усеща като своя.

Котов говори открито и за моментите, когато е сгрешил: „Начинът, по който изразих несъгласието си към Big Brother, не беше ОК“. Въпреки това е категоричен - дори да върне времето назад, би взел същите решения. Старомодният му подход, твърдият морален компас, готовността да плаща цена за принципите си го наредиха сред най-запомнящите се участници в сезона.

Разговорът с водещата Елена Сергова влиза и в лични територии. Валентин споделя за двумесечната депресия през студентските си години, за 12-те свалени килограма от стрес, безсънието, липсата му на самочувствие и за това как тичането в парка без музика е останало неговият единствен отдушник. Определя се като „дървен философ“, свободолюбив и честен, а приятелката си като най-трудния опонент в споровете.

Котов разказва и как, гледайки първите епизоди вкъщи, най-много е искал да комуникира с тираджията Калин - човек, коренно различен от него. Говори за това какво е да си „галеникът на Big Brother“, за напрежението, за вътрешните битки и за това какво наистина го е променило след излизането от предаването. И, да - младият юрист намеква и за бъдещето му предложение за брак и готовността да поеме ролята на глава на семейството.

Как се промени Котов след Big Brother? Би ли влязал в политиката? И защо принципите му са по-важни от самата игра?

Гледайте епизода на “Голямата сестра Podcast” в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

Валентин Котов Голямата сестра Podcast Big Brother Принципи Юрист Зона на комфорт Социален експеримент
Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

„Тихо. Тихо, прасенце" – Доналд Тръмп избухна срещу репортерка

„Тихо. Тихо, прасенце“ – Доналд Тръмп избухна срещу репортерка

Нарасна броят на жертвите на предполагаемото хранително отравяне в хотел в Турция

Нарасна броят на жертвите на предполагаемото хранително отравяне в хотел в Турция

Актьорът Лийв Шрайбър е приет в болница

Актьорът Лийв Шрайбър е приет в болница

Под 1% от осигурените се отказаха от втора пенсия

Под 1% от осигурените се отказаха от втора пенсия

Основни грижи за Йоркширските териери

Основни грижи за Йоркширските териери

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 1 ден
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"
Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
„Болница за плюшени мечета" – национална кампания за здравно образование на деца в България

„Болница за плюшени мечета“ – национална кампания за здравно образование на деца в България

Преди 7 минути

Студенти по медицина от цялата страна помагат на децата да преодолеят страха от медицинските прегледи

<p>Зеленски заминава за Турция с мисия, ето каква&nbsp;</p>

Зеленски заминава за Турция с мисия - да съживи преговорите за край на войната в Украйна

Свят Преди 13 минути

Кремъл обвини миналия месец Киев в нарушаване на Истанбулския преговорен процес за възможно мирно решение на конфликта

<p>Назначиха нов&nbsp;посланик на България в Швейцария</p>

Светлан Стоев е назначен за посланик на България в Швейцария

България Преди 29 минути

.

Северна Корея осъди споразумението между Сеул и Вашингтон за ядрени подводници

Свят Преди 33 минути

Програмата е „опасен опит за конфронтация, предприет от САЩ“, написаха севернокорейските държавни медии

Без книжка и с 2,18 промила алкохол: Шофьор катастрофира в Добричко и избяга

Без книжка и с 2,18 промила алкохол: Шофьор катастрофира в Добричко и избяга

България Преди 38 минути

Автомобилът е иззет, а водачът е задържан за срок до 24 часа

<p>Кои са трите варианта за финансиране на Украйна до 2027 г.</p>

"Европа не може да си позволи парализа": ЕС пред труден избор за 135.7 млрд. евро за Украйна

Свят Преди 45 минути

Урсула фон дер Лайен настоява държавите членки на ЕС да постигнат споразумение до декември за финансиране на военните и бюджетните нужди на Украйна

<p>За първи път след убийството на Хашоги - Тръмп посреща саудитския престолонаследник</p>

За първи път след убийството на Хашоги - Доналд Тръмп посреща саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман

Свят Преди 51 минути

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман ще бъде посрещнат тържествено от президента на САЩ Доналд Тръмп за първи път след убийството на журналист през 2018 г.

Гръцките железничари започват национална стачка

Гръцките железничари започват национална стачка

Свят Преди 1 час

Основните проблеми се отнасят до закъснения в маршрутите, проблеми с подвижния състав, липса на персонал и лоши условия на труд

Обявиха причината за смъртта на Даян Лад

Обявиха причината за смъртта на Даян Лад

Свят Преди 1 час

Актрисата е починала от остра и хронична хипоксична дихателна недостатъчност, сочи смъртният акт

Мадуро отговори на Тръмп: Готов съм да се срещнем "на четири очи"

Мадуро отговори на Тръмп: Готов съм да се срещнем "на четири очи"

Свят Преди 1 час

Мадуро направи това изявление, след като Тръмп каза, че е готов да се срещне с него въпреки че САЩ разположиха флот от военни кораби в Карибско море

Мъж задигна скъпа техника от студиото на ансамбъл „Чинари" (ВИДЕО)

Мъж задигна скъпа техника от студиото на ансамбъл „Чинари” (ВИДЕО)

България Преди 1 час

Студиото на фолклорния състав в центъра на София е било разбито

<p>Как да заживеем в града&nbsp;със средна заплата над 9000 лв?</p>

БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя в Чикаго

БезГранично Преди 1 час

Всичко, което трябва да знаете, за да постигнете американската мечта

Снимката е илюстративна

Румъния евакуира две села до границата с Украйна

Свят Преди 1 час

Причината е пожар на борда на акостирал в украинското пристанище Измаил танкер за втечнен природен газ.

Полша разследва взрив на жп линия за Украйна, подозират Русия

Полша разследва взрив на жп линия за Украйна, подозират Русия

Свят Преди 1 час

Туск обеща, че Полша ще залови престъпниците, „където и да са те“

Земетресение край гръцкия остров Скирос

Земетресение край гръцкия остров Скирос

Свят Преди 2 часа

Трусът е усетен и в гръцката столица Атина

Папа Лъв XIV заминава на официално посещение в Турция

Папа Лъв XIV заминава на официално посещение в Турция

Свят Преди 2 часа

След това той ще бъде на визита и в Ливан

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
1

Как ще реагира държавата при набези от мечки

sinoptik.bg
1

Замърсяване със серен диоксид в Димитровград

sinoptik.bg

Валентин Котов от Big Brother: Мисля да предложа брак и искам скоро деца, готов съм да бъда глава на семейството си! (ВИДЕО)

Edna.bg

Пътеводител на деня! Какво да очакваме на 18 ноември

Edna.bg

Роналдо сбъдва голямо желание днес

Gong.bg

💍 Загадката на пръстена! Яник Синер се наложи да обяснява

Gong.bg

За пет години: Употребата на антибиотици у нас се е увеличила с 27%

Nova.bg

Бенчев: Суровият петрол тръгна надолу, възможно е да има задържане на цените по бензиностанциите

Nova.bg