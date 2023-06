"Сексът и градът": Житейските уроци за любовта, живота и приятелството

В 94 епизода, разпределени в шест сезона, "Сексът и градът" разказва за бързия и забързан професионален, любовен и сексуален живот на четири независими жени в Манхатън през 90-те.

Дебютът на "Сексът и градът" по HBO е на 6 юни 1998 г. След края на сериала са заснети два филма, които печелят общо над 700 млн. долара в световен мащаб. Критиците обаче не са толкова ентусиазирани. Докато първият филм получава като цяло смесени отзиви, вторият е повсеместно порицан, като в края на 2010 г. заема видно място в много списъци с "най-лошите филми на годината".

Шок за феновете на "Сексът и градът": И просто ей така...Саманта се завърна

След комерсиалния успех на първите два филма през 2016 г. е обявен трети филм. Твърди се, че продукцията на третия филм е прекратена поради ожесточена вражда между Сара Джесика Паркър и Ким Катрал. През септември 2017 г. обаче Сара Джесика Паркър обявяви, че проектът е отменен.

Daily Mail твърди, че "възмутителните искания" на Ким Катрал са били основната причина проектът да бъде провален. Тя обаче ги омаловажи, като написа в Twitter: "Единственото "ИСКАНЕ", което някога съм отправяла, беше, че не искам да правя трети филм и това беше още през 2016 г." Едва във втория сезон на спинофа "И просто ей така..." Катрал се съгласява на малка епизодична роля, в която не общува с никого от старите си колеги.

Woke 2 a @MailOnline 💩storm! The only 'DEMAND' I ever made was that I didn't want to do a 3rd film....& that was back in 2016