„И просто ей така...“: Кари Брадшоу се завръща във втория сезон на сериала

К ари Брадшоу се завръща във втория сезон на „И просто ей така...“, съобщи Ройтерс. Продължението на сериала „Сексът и градът“ отново ще бъде на екран тази седмица.

Героинята Кари Брадшоу, с подкрепа от приятели – стари и нови – продължава живота на независима жена, след като загуби съпруга си в първи сезон.

‘It's very nice to see and was certainly fun to play a sort of reemergence, a resurfacing of Carrie,’ actor Sarah Jessica Parker told @Reuters ahead of the season two premiere of ‘And Just Like That’ https://t.co/LGiTLl6LVV pic.twitter.com/jsZzaYUIjd

„Чувствам се развълнувана от този сезон“, споделя актрисата Сара Джесика Паркър, която е в ролята на Кари. „Първият сезон беше тъжен, което е нормално след загуба. Със сигурност ще бъде интересно да се изиграе повторната поява на Кари като необвързана жена в Ню Йорк. Градът вече не е същият, героинята – също“.

Сериалът „Сексът и градът" се излъчва от 1998 до 2004 г. , посветен е на приятелството и любовните връзки на Кари и нейните приближени Миранда, Шарлот и Саманта.

„И просто ей така...“ разказва историите на Кари, Шарлот и Миранда – всички вече на 50 години. Има и три нови героини – Че, Сийма и Ная. „Бях много развълнувана от този сезон“, каза Паркър.

Режисьорът, сценарист и продуцент Майкъл Патрик Кинг казва, че целта на втория сезон на сериала е била новите герои да изглеждат добре познати на публиката.

"It was, I think, a really nice idea to celebrate our 25th anniversary, to have this surprise appearance."@SJP talks to @DianeSawyer about John Corbett and Kim Cattrall reprising their roles in the new season of "... And Just Like That." https://t.co/WoO0J92QUg pic.twitter.com/iG9Efqpvo2