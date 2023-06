Шок за феновете на "Сексът и градът": И просто ей така...Саманта се завърна

С амо за една вечер вселената на "Сексът и градът" отново ще бъде цяла. Ким Катрал се завръща в продължението на "И просто ей така" и ще се превъплъти в емблематичната си роля на Саманта Джоунс във финала на сезон 2 на, предава Variety.

Tя ще се появи само в една сцена обаче. Според източници Катрал е заснела диалога си на 22 март в Ню Йорк, без да се види или да разговаря със звездите от сериала, включително със Сара Джесика Паркър, или с шоурънъра на "И просто ей така" Майкъл Патрик Кинг.

В сцената Саманта, която в сериала се е преместила в Лондон, ще проведе телефонен разговор с Кари Брадшоу на Паркър. В първия сезон на "И просто ей така" Кери се свърза с отчуждената Саманта чрез текстови съобщения, а на финала двете направиха план да се видят, за да се помирят.

For one night only, the “Sex and the City” universe will be whole again. Variety has learned that Kim Cattrall will reprise her iconic role as Samantha Jones in the Season 2 finale of “And Just Like That,” Max’s revival of HBO’s “Sex and the City.” https://t.co/KLWdFrby85 pic.twitter.com/AWEchCjJ1Q