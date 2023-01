Завръща ли се старият "Сексът и градът": Снимка на Кари и Ейдън взриви мрежите

К ари Брадшоу от "Сексът и градът" има много характерни качества - обувки, емблематични фрази, апартамент под наем. Но основното, с което я свързваме е колко често всъщност звездата се завръща към старите си любови, пише Vogue. Е, една нова снимка, публикувана в петък, показа на публиката любимата им Кари Брадшоу, която се разхожда ръка за ръка с един от най-запомнящите се нейни бивши: Ейдън Шоу.

Публикувана в официалните акаунти в социалните мрежи на сериала "И просто така..." на HBO Max, снимките подсказват, че събирането на Кари и Ейдън ще бъде в основата на предстоящия втори сезон. В края на първия сезон на продължението, тя все още се съвземаше от неочакваната смърт на съпруга си и участваше в някакви половинчати срещи с колега. Завръщането на Ейдън, изигран от Джон Корбет, може да означава, че нашият безнадежден романтик се гмурка в ново предизвикателство с главата напред. Актьорът беше потвърдил завръщането си в успешния франчайз още през август.

На новата снимка Ейдън носи палто с колан, златни копчета и огромни ливово-лилави панталони. Или майсторът на мебели е претърпял промяна в стил Брадшоу, или е започнал да слуша подкаста Throwing Fits. В същото време Кери, изиграна от Сара Джесика Паркър, демонстрира характерния си талант да съчетава модели в горещо розов шал с къдри върху палто от тартан и кадифени ботуши.

Независимо дали сте от почитателите на Биг или от отбора на Ейдън, това събиране на старата любима двойка, е добре дошло за феновете на оригиналната поредица. Влюбените гълъбчета се сблъскват доста често, откакто се разделиха в четвърти сезон на оригинала. Кой може да забрави появяването на Ейдън в Абу Дубай за "Сексът и градът 2"?

Не можехме да не се запитаме какво означава това за Кари. Както пише известният фен акаунт на "Сексът и градът", Every Outfit: Ще трябва ли тя отново да откаже цигарите? Ще я гледаме ли как се мъчи да се справи със задълженията си на мащеха, тъй като Ейдън има бебе по време на 6-ия сезон на оригиналния сериал, Ще се върне ли двойката в онази селска дървена хижа, която Ейдън притежава?

Въпроси, толкова много въпроси породи просто една снимка. Все още не е обявена дата на излизане на втория сезон на "И просто така", но ние ще чакаме. Защото, ако това подготвяно от десетилетия събиране доказва нещо, то е, че добрите неща идват при тези, които ги чакат и правят сами.

When Carrie breaks Aidan's heart again, as she invariably, will I won't feel sorry for him. He deserves it at this point. I'm a big proponent of going back to your ex, but Aidan has done this MULTIPLE times and it always ends the same.