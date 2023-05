„And Just Like That“ сезон 2: Кандис Берген се завръща като редакторката Инид Фрик

С тана ясно, че Кандис Берген и още познати лица ще се присъединяват към актьорския състав на рестартирането на „Сексът и градът“ за сезон 2.

Майкъл Патрик Кинг потвърди, че Кандис Бъргън, която изигра редакторът на Vogue, Инид Фрик, официално се завръща в сериала.„Кандис Бъргън се завръща като Инид, за което сме развълнувани, защото винаги съм обичал Инид“, каза Кинг. „Тя е студена, прекрасна дива на издателството.“

За последен път зрителите са видели Инид във филма "Сексът и градът" през 2008 г., когато Инид моли Кари да бъде модел във Vogue като "Последното необвързано момиче" на списанието за булчинския им брой, преди сватбата ѝ с Тузаря.

Бъргън беше забелязана отново на снимачната площадка на сериала в Ню Йорк през декември, снимайки сцени за сезон 2. Въпреки че не е ясно колко голяма роля ще играе Инид във втория сезон на сериала, тя изглеждаше шик както винаги на снимките, със своето синьо палто и очила в червени рамки.

Някои нови лица също се присъединяват към актьорския състав, включително феминистката икона Глория Щайнем, която ще изиграе самата себе си. Кинг също потвърди появата на Сам Смит, който беше забелязан да снима мистериозна роля от сезон 2.

