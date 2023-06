Защо Кари Брадшоу не си прави маникюр? Сара Джесика Паркър разкри

К ари Брадшоу се появява с безупречния си гардероб и емблематичните си обувки "Manolo Blahnik", но рядко може да видите измислената модна писателка да съчетава любимите си визии с лакирани нокти.

В разговор с Glamour Сара Джесика Паркър разказа за многобройните причини, поради които екранната ѝ персона в "И просто така" никога не отваря шишенце с лак за нокти.

