Разкопките под "Нотр Дам" изумиха археолозите

Д окато туристите се редят на опашка под лятното слънце, за да се изкачат на катедралата "Нотр Дам" и да се възхищават на емблематичните ѝ гаргойли, само на четири метра под краката им се разгръщат забележителни археологически разкопки. Това дълбоко потапяне в миналото на Париж, стигащо 2000 години назад до римско време, е пряка последица от пожара в катедралата през 2019 г. и последвалите планове за обновяване на площада пред нея, пише Independent.

Archaeologists at Notre-Dame Cathedral are unconvering Roman relics and medieval ruins as Paris digs 4m deep to create a greener square by 2028.

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След опустошителния пожар, който доведе до срутването на кулата-шпил, "Нотр Дам" отвори отново врати в края на 2024 г. Като част от по-широкото градско обновление, Париж има за цел да превърне сегашния сив площад в зелено пространство с дебела сянка.

Въпреки това, в град, пропит с история, никоя земна маса не може да бъде докосната, без първо да се проучи детайлно какво се крие отдолу, за да се предпазят от евентуално увреждане безценни исторически артефакти.

В резултат на това част от предния двор на "Нотр Дам" е превърната в действащ обект за разкопки – открит изкоп, ограден с бариери и пресечен от дървена пътека, само на крачки от оживените туристически опашки. Френските медии вече го нарекоха „разкопките на века“.

Луси Алтенбург, реставратор в Парижкия археологически отдел, подчерта огромното значение на проекта: „Това е рядка възможност за нас да работим върху нещо, което осезаемо ще промени историята на Париж.“

A team of archaeologists at the iconic cathedral is digging straight down and back in time, to Roman Paris 2,000 years ago. https://t.co/OwLlH37coj — CBS News (@CBSNews) June 2, 2026

Сред стотиците предмети, открити досега, са монета от IV век с лика на император Константин и фрагменти от средновековна керамика. Тези парчета са особено интригуващи заради бледите, неразгадани знаци, изрисувани от вътрешната им страна – мистерия, която накара мнозина да я оприличат на истински „Шифър на Леонардо“.

Продължаващите открития буквално плениха посетителите. Емили Картър, 34-годишна туристка от Манчестър, която чака на опашката с двете си деца, споделя:

„Това кара "Нотр Дам" да се усеща отново жива. Идваш да видиш катедралата и изведнъж осъзнаваш, че под краката ти има друг град. Това е почти по-вълнуващо.“

Първите исторически следи се появяват само на 50 см дълбочина, но екипът продължава да открива история и на четири метра по-надолу. В някои дни те пълнят до 15 сандъка с находки, които са останали непокътнати в земята в продължение на векове.

Това явление е нещо обичайно за древните градове: историята не се ограничава само до музеите, а се крие директно под улиците. Градските центрове се развиват, като всяка епоха надгражда върху останките на предишната, което води до постепенно покачване на нивото на терена. В Рим например земното равнище се е повишило с около девет метра от падането на империята през V век сл. Хр.

По подобен начин, когато Атина изграждаше метрото си за Олимпийските игри през 2004 г., това предизвика най-мащабните разкопки в гръцката история, при които бяха открити десетки хиляди артефакти, изложени днес в самите станции. Париж, чиито корени тръгват от остров Сите на река Сена, не прави изключение.

Векове след основаването на Париж, самата "Нотр Дам" се издига именно на този остров. Камий Колона, водещият археолог на настоящите разкопки, обясни, че при „раждането“ на катедралата през 1163 г. целият площад е бил гъсто населен със средновековни къщи, разделени от една-единствена улица.

Докато екипът ѝ копае по-надолу, те разкриват избите на тези средновековни домове, отразяващи техния специфичен исторически период. Под тях се намират зърнени ями от времето на Меровингите и Каролингите, датиращи от VI до X век. Още по-дълбоко е открит гъсто застроен римски квартал от IV и V век. Общо 20 века история са събрани в само четири метра земна маса – колкото височината на двама и половина Наполеон Бонапарт.

'Real-life Da Vinci Code' unearthed in 'dig of the century' beneath Notre Dame cathedralhttps://t.co/K3RXPjzbnm — GB News (@GBNEWS) June 3, 2026

Ясмин Бенали, 22-годишна студентка по археология, която наблюдава процеса зад бариерите, разсъждава върху значението на обекта:

„Тук можете да видите слоевете – средновековен Париж, римски Париж, а може би и епохи преди това. Това кара града да изглежда по-малко като картичка и повече като нещо, което тепърва се открива.“

Интересно е, че някои от най-богатите находки излизат от най-неочакваните места: дълбоките ями под средновековните къщи, които са служили едновременно за тоалетни и сметища. От тях екипът е извадил цели кани и чаши, изхвърлени преди векове, но по чудо останали абсолютно непокътнати, наред със счупени чинии и животински кости.

Валентин Брелу, друг археолог в екипа, отбелязва колко редки са подобни открития: „Рядко се намира изцяло запазена керамика.“

Меките, органични отпадъци в тези ями са изиграли ролята на амортисьор, който е запазил предметите цели през вековете.

За допълнителна почуда на експертите, реставраторите, почистващи наглед обикновената средновековна керамика, започват да откриват бледи червеникави надписи, изрисувани от вътрешната страна – едни и същи мистериозни знаци, появяващи се върху парче след парче. Значението им остава загадка, която тепърва предстои да бъде разгадана. Брелу ги описва като най-изумителните сред всички предмети, почистени досега в "Нотр Дам".

Самите монети първоначално са изглеждали като черни, проядени от корозия дискове. Под рентгеновите лъчи обаче се разкрива лицето на Константин Велики – римският император, управлявал в началото на IV век сл. Хр. Такива артефакти, обяснява Алтенбург, „са безценни, за да ни дадат точната датировка на съответния подземен слой“.

Римските открития са особено ценени от археолозите, тъй като представляват най-дълбокия, най-стария и най-слабо проучения период на града. По римско време селището е било известно като Лутеция, като основният му център се е намирал от другата страна на реката, на Левия бряг. С упадъка на Римската империя хората се оттеглят към остров Сите (бъдещото място на "Нотр Дам"), укрепвайки го с камъни, взети от по-стари постройки.

Екипът на Колона открива осезаемо доказателство за това пренасочване: римска врата, очевидно от много по-голяма сграда. При преустройството на острова тя е била пренесена, обърната и положена като паваж за път.

Всеки открит артефакт се транспортира на север до археологическия център на града, който Колона описва като „огромен археологически склад“ – истинска съкровищница за историята на Париж.

За археолозите тези разкопки пред катедралата са рядка привилегия. Във Франция, както и на много други места, мащабни разкопки обикновено се извършват само при предстоящо ново строителство – сценарий, подобен на този, при който работници в индустриални кариери неочаквано се натъкват на останки от динозаври.

„Това се случва сега единствено защото град Париж реши, че иска да облагороди и разкраси района“, отбелязва Алтенбург.

‘Dig of the century’ under Notre Dame cathedral unearths 1,700 years of history https://t.co/7Za3nMYixv — Express & Star (@ExpressandStar) June 2, 2026

Новият площад, чието изграждане се очаква да приключи в голямата си част до 2028 г., е замислен като градска дъбрава със 160 нови дървета и тънък воден слой, предназначен да охлажда камъка през лятото. Тази инициатива е част от по-широката стратегия на Париж за адаптация към все по-горещите лета, предизвикани от глобалното затопляне.

Туристите, които в момента понасят жаркото слънце под гаргойлите, само след няколко лета ще могат да чакат на опашка в прохладна сянка.

Освен това старият подземен паркинг под площада ще бъде преустроен в посетителски център с изглед към Сена. Дотогава екипът на "Нотр Дам" има амбицията да копае още по-дълбоко – отвъд римляните, чак до галите, които първи са дали името на града.

„Надеждата ни е, че ще успеем да се върнем назад във времето още по-далеч, отколкото някога сме си представяли“, заключва Алтенбург.