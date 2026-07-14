Орлов дух и просветителски подвиг: На кого отдаваме почит днес и кой има имен ден

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Църквата почита свети апостол Акила и свети Никодим Светогорец

Василена Василева Василена Василева

14 юли 2026, 08:25
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Н а 14 юли Православната църква почита паметта на свети апостол Акила и на преподобния Никодим Светогорец.

Имен ден днес празнуват всички, които носят имената Орлин и Орлина. Името Акила (от латинското Aquila) означава „орел“.

  • Кой е свети апостол Акила

Свети апостол Акила бил евреин, родом от област Понт – територия, която днес се намира в Северна Турция. Името му произлиза от латинската дума aquila, означаваща „орел“.

Заедно със съпругата си Прискила той се препитавал с изработване на палатки – занаят, който по това време бил широко разпространен и използван както за военни нужди, така и в ежедневието.

Работата отвела семейството в Италия, но в средата на I век император Клавдий издал заповед евреите да напуснат Рим. Тогава Акила и Прискила се преместили в Коринт – един от най-важните градове в провинция Ахая.

Именно там те се срещнали със свети апостол Павел, който пристигнал в града по време на второто си мисионерско пътуване след посещението си в Атина.

Апостол Павел също владеел занаята на изработването на палатки и започнал да работи заедно с Акила и Прискила, докато проповядвал християнското учение в Коринт в продължение на около година и половина.

По това време той ги запознал с учението на Иисус Христос и ги покръстил. Двамата станали ревностни последователи на християнската вяра.

  • Спътници на апостол Павел

Когато апостол Павел тръгнал към Йерусалим през Ефес, той взел със себе си Акила и Прискила и ги оставил в малоазийския град, за да продължат делото му и да укрепят местната християнска община.

В Ефес двамата помогнали на известния проповедник Аполос, който познавал учението на Йоан Кръстител, но все още не бил напълно посветен в християнската вяра.

След смъртта на император Клавдий Акила и Прискила се върнали в Рим, където продължили да разпространяват християнството наред с ежедневния си труд.

Свети Акила проповядвал в Мала Азия и Ахая и според църковното предание помогнал за обръщането към християнската вяра на много хора. Той претърпял множество страдания заради проповедническата си дейност и накрая бил убит от езичници.

Православната църква го причислява към по-широкия кръг на 70-те апостоли – проповедници, разпространявали учението на Христос.

  • Свети Никодим Светогорец

На 14 юли се почита и паметта на свети Никодим Светогорец – един от най-значимите духовни писатели и подвижници на Света гора Атон.

Той живял през XVIII–XIX век и посветил живота си на християнската просвета в период на тежки изпитания за православните християни под османска власт.

Никодим Светогорец оставил значително книжовно наследство и е сред най-известните духовни личности на православния свят.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
14 юли свети апостол Акила преподобния Никодим Светогорец имен ден Орлин Орлина апостол Павел Православна църква Прискила Света гора Атон
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