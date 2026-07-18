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Хиляди в Иран са без питейна вода в 40-градусови жеги след американски удари

Обстрелът над критична инфраструктура засегна инсталация за обезсоляване; Вашингтон твърди, че целта е Ормузкият проток, но местни съобщават за поразени цивилни обекти

Стела Христова Стела Христова

18 юли 2026, 15:20
Хиляди в Иран са без питейна вода в 40-градусови жеги след американски удари
При настоящите екстремни метеорологични условия в Близкия изток, разрушаването на водопреносната мрежа се превръща в смъртоносна заплаха за хиляди цивилни граждани   
Източник: БТА/АР

С набдяването с питейна вода е напълно прекъснато за най-малко 10 000 души по южното крайбрежие на Иран след поредица от тежки американски въздушни удари, предава агенция ДПА, позовавайки се на официални източници. Хуманитарната ситуация в региона бързо се влошава, тъй като атаките съвпадат с летните пикове, при които температурите редовно надхвърлят 40 градуса по Целзий.

Директната причина за водната криза е тежкият обстрел на голяма инсталация за обезсоляване на морска вода, разположена в крайбрежния район Джаск. Новината бе потвърдена официално от правителствената пресслужба на Иран, която цитира данни на държавното водоснабдително дружество в провинция Хормозган. Според първоначалните доклади, пълната липса на достъп до вода е засегнала жителите на около 20 крайбрежни села в региона, за които тази централа е единствен източник на питейна вода.

Командването на американската армия излезе с позиция, според която въздушната операция е насочена изключително срещу военни цели в Южен Иран. Официалната цел на Вашингтон е да отслаби оперативните способности на Техеран да извършва обстрели и да блокира корабоплаването в стратегическия Ормузки проток.

Местните жители и иранските журналисти в социалните мрежи обаче рисуват коренно различна картина. Те масово разпространяват информация и кадри за тежки разрушения по изцяло цивилни обекти с критично значение за оцеляването на населението, включително:

  • Важни пътни мостове и транспортни артерии;
  • Енергийна инфраструктура;
  • Водоснабдителни системи и пречиствателни станции.

При настоящите екстремни метеорологични условия в Близкия изток, разрушаването на водопреносната мрежа се превръща в смъртоносна заплаха за хиляди цивилни граждани, оставени без възможност за охлаждане и хидратация.

Редактор: Стела Христова
Източник: Асен Георгиев/БТА    
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