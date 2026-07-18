Танкер избухна в пламъци след удар от снаряд край Оман

С ериозен инцидент в международни води изостри допълнително напрежението по ключовите петролни маршрути в Близкия изток. Петролен танкер избухна в пламъци, след като бе атакуван и ударен от снаряд на около 100 километра източно от бреговете на Оман, съобщават световните агенции.

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Информацията за нападението бе потвърдена официално от Центъра за координация на морските търговски превози към военноморските сили на Великобритания (UKMTO). Според данните на британския мониторингов център инцидентът е станал в открито море, източно от стратегическото оманско пристанище Дукм.

Търговският флот под кръстосан огън

Британските военни информираха, че става въпрос за пряк сблъсък с участието на търговски плавателен съд и въоръжени сили:

„Центърът получи съобщения за инцидент с участие на търговски кораб и въоръжени сили на около 100 километра източно от Дукм, в Оман. В съобщенията се посочва, че танкерът е бил засегнат от продължаващата военна активност в региона.“

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Атаката съвпада с колапса на двустранното споразумение между САЩ и Иран за безопасност на корабоплаването. Въпреки крехкото примирие, подписано в средата на юни, през последната седмица конфликтът около Ормузкия проток ескалира рязко с взаимни ракетни удари между Вашингтон и Техеран, което превърна регионалните води в изключително опасна зона за търговските флотилии.

Започват международни разследвания

Към момента няма официална информация за флага на засегнатия танкер, неговата собственост, както и за състоянието на екипажа на борда. Международните морски служби са в постоянна връзка с оманските власти, които вече са информирани за тежкия инцидент.

От британския координационен център уточниха, че в района се провеждат съответните разследвания, за да се установят извършителите на нападението и точният тип оръжие, с което е поразен корабът. Поради инцидента сигурността по целия маршрут от Оманския залив към Арабско море е вдигната до най-висока степен.