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Елена Йончева сезира Европол и Интерпол за политическо наблюдение през МВР

Евродепутатката алармира за злоупотреба с чувствителни лични данни от PNR системата без съдебно разрешение, ДПС атакува вътрешния министър в прокуратурата

Стела Христова Стела Христова

18 юли 2026, 16:17
Елена Йончева сезира Европол и Интерпол за политическо наблюдение през МВР
Евродепутатът Елена Йончева   
Източник: БТА

Б ългарският евродепутат Елена Йончева изпрати официален сигнал до международните полицейски служби Европол и Интерпол. Действията ѝ са продиктувани от сериозни съмнения за „политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата и механизми за международно полицейско сътрудничество от страна на българското МВР“, съобщиха от пресцентъра на ДПС.

Повод за международния сигнал станаха официалните документи, които министърът на вътрешните работи на България публикува наскоро. Според Йончева тази информация поражда основателни опасения, че специализираните полицейски инструменти са били впрегнати за политически цели, излизайки извън строгата правна рамка на Европейския съюз.

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Евродепутатката обръща специално внимание на факта, че в публично разкритите от МВР документи липсват каквито и да е индикации за прокурорско решение или съдебно разрешение. Според нея липсата на подобни актове прави събирането, обработката и активирането на международни канали за такива чувствителни лични данни напълно необосновано.

Йончева припомня, че използването на PNR данни (резервационни данни на авиопътниците) е строго ограничено от Директива (ЕС) 2016/681. Европейското право позволява обработката им единствено за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на тероризъм и тежки престъпления. Тя цитира и последователната практика на Съда на ЕС, според която всяка намеса в личния живот и защитата на данните трябва да спазва принципите на законност, необходимост и пропорционалност, осигурявайки ефективни гаранции за гражданите.

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В сигнала си Елена Йончева е категорична, че международното сътрудничество в правоприлагането и масивите с лична информация никога не трябва да се превръщат в оръжие за политическо наблюдение, събиране на разузнавателни данни срещу неудобни политически фигури или инструмент за намеса в демократичните процеси.

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Казусът вече придоби и вътрешнополитическо измерение на съдебно ниво. Ден преди международния сигнал на Йончева, от ДПС обявиха, че са внесли официален сигнал и до Софийската градска прокуратура. Партията настоява държавното обвинение да извърши пълна проверка на действията на вътрешния министър, които според тях са предприети напълно самостоятелно и без задължителния по закон надзор от страна на прокуратурата.

Редактор: Стела Христова
Източник: Нелли Желева/БТА    
Елена Йончева ДПС МВР PNR данни злоупотреба с лични данни политическо наблюдение Европол
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