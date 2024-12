Тръненият венец на Христос се завръща в „Нотр Дам“

Д ревна реликва, която много християни почитат като трънения венец на Исус Христос, се завръща в парижката катедралата „Нотр Дам“, пет години след като беше спасен от пламъците на опустошителния пожар в храма през 2019 г., предаде Асошиейтед прес.

Венецът е изплетен от тръни и е бил положен на главата на Исус Христос преди разпъването му на кръста в Йерусалим, с цел пародиране на царска корона. Той ще бъде върнат в историческия му дом в петък, 13 декември. Церемонията ще бъде ръководена от архиепископа на Париж.

