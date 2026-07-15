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15 юли: Посечена диктатура - „Изгубих си ръцете, с които съм работил за България“

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

15 юли 2026, 06:26
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Ж егата на 15 юли 1895 г. тежка, задушна и предвещаваща буря. По прашните, напечени софийски улици животът тече с лежерното темпо на млада столица, която все още се опитва да прилича на Европа.

В Княжеството политическите страсти са достигнали точката на кипене, но никой в този съдбовен понеделник не подозира, че след броени минути паветата в идеалния център на града ще бъдат напоени с кръвта на човека, който собственоръчно изкова модерната българска държава.

Стефан Стамболов – доскорошният всемогъщ премиер, наричан от приятели и врагове „Българския Бисмарк“, се качва на файтон пред представителния „Юнион клуб“. Това е последното му пътуване в живия свят.

Хроника на една предизвестена смърт

Стефан Стамболов не е наивник. Година след като е паднал от власт, лишен от протекцията на княз Фердинанд, той живее като затворник в собствения си дом. Заплахите за живота му са ежедневно явление, а софийските вестници открито пишат, че „месото му ще бъде раздавано на късове“.

Правителството на Константин Стоилов отказва да му издаде паспорт за лечение в чужбина, обричайки го на бавна изолация. Самият Стамболов отлично знае кой и защо го дебне. По ирония на съдбата, наемните убийци са пратени от македонските кръгове – същите тези дейци, на които някога е помагал, но чийто безконтролен терор по-късно е смазал в името на държавния ред.

Около осем вечерта файтонът потегля по улица „Раковски“. В него, освен Стамболов, пътува и близкият му приятел Димитър Петков. Когато колата наближава пресечката с улица „Стефан Караджа“, от коварния здрач изскачат трима мъже с извадени ятагани. Файтонджията, уплашен или подкупен, вместо да пришпори конете, спира. Стамболов инстинктивно скача на земята, бъркайки в джоба си за своя револвер, но няма време. Първият удар го поваля.

Три минути диващина на софийския асфалт

Това, което последва, е вакханалия на отмъщението. Нападателите – Наум Тюфекчиев, Илия Георгиев и Михаил Ставрев (Хальо) – се нахвърлят върху падналия държавник с настървение, което шокира малцината свидетели.

Острите ятагани се спускат тежко върху главата и ръцете на Стамболов. Димитър Петков прави отчаян опит да помогне, но е отблъснат. Когато личният бодигард на бившия премиер най-накрая стреля и подплашва убийците, гледката на улицата е потресаваща.

Стамболов лежи в локва кръв, но е в съзнание. Ръцете му, с които инстинктивно е предпазвал главата си, са буквално превърнати в пихтия – пръстите му са отсечени и пръснати по прашната улица. Главата му е разцепена на няколко места, а едното му око е полуизбито. Докато го вдигат, за да го пренесат в близкия му дом, той промълвява думи, които по-късно ще отекнат в историята: „Изгубих си ръцете, с които съм работил за България“.

Три дни между живота и безсмъртието

В продължение на три денонощия къщата на Стамболов се превръща в импровизирана операционна зала и лобно място. Най-добрите столични лекари се борят за живота му, като се налага да ампутират остатъците от двете му ръце до китките. Въпреки нечовешките болки и развилия се сепсис, Стамболов демонстрира същата желязна воля, с която е управлявал Княжеството в продължение на седем години.

Той намира сили да диктува, да се сбогува със съпругата си Поликсения и да посочи директно своите палачи. Пред леглото му се извървяват политически съмишленици и чужди дипломати, които с покруса наблюдават как си отива архитектът на българската независимост. На 18 юли 1895 г., в ранните сутрешни часове, сърцето на 41-годишния държавник спира да бие.

Кървавият печат върху българската съдба

Погребението на Стефан Стамболов се превръща в последното действие на тази национална трагедия. Органите на реда едва удържат тълпата, а дипломатическите представители на великите сили присъстват с ясното съзнание, че присъстват на погребението на самата българска стабилност.

Ковчегът се носи от опечалените, а отгоре са положени ампутираните му, балсамирани ръце – зловещ символ на политическата разправа.

С кончината на Стамболов България затваря една от най-динамичните и бурни страници от следосвобожденската си история. Човекът, който спаси страната от руската окупация, който наложи Фердинанд на трона и който построи първите железници и фабрики, си отиде, покосен от същата безкомпромисна бруталност, която самият той понякога използваше срещу опонентите си.

  • Ключът към изгубените светове: Как един френски капитан върна гласа на фараоните

През лятото на 1799 г. в делтата на река Нил френските войници, изпратени на Изток в амбициозния Египетски поход на Наполеон Бонапарт, отдавна са забравили за блясъка на Париж. Вместо славни битки, ежедневието им е изпълнено с изтощителен физически труд – укрепване на стари крепости под палещото африканско слънце.

Никой в лагера край малкото пристанищно градче Рашид (наричано от европейците Розета) не подозира, че сред прахта и разрухата на средновековните стени се крие предметът, който ще извърши най-голямата революция в историята на археологията.

Случайната находка край форт Жулиен

На 15 юли 1799 г. младият френски капитан от инженерните войски Пиер-Франсоа Бушар ръководи разчистването на терена около порутения форт Жулиен.

Войниците разбиват стара стена, вградена в основите на укреплението от някогашните мамелюшки владетели. Изведнъж лопатите звънят на камък, който изглежда различно от обикновения варовик наоколо.

Бушар, който е не просто войник, а възпитаник на престижната политехника в Париж, веднага забелязва необичайната тъмна площ. Тя е направена от гранодиорит (често бъркан с базалт) – тежка, счупена от едната страна страна, покрита с гъсто изписани знаци.

Бушар инстинктивно усеща изключителната стойност на паметника. Камъкът е висок малко над метър, но съдържанието му е напът да промени всичко, което човечеството знае за древността.

Един указ, три писмености и вековното мълчание

Когато Бушар почиства пясъка от повърхността на плочата, пред очите му се разкрива истинско текстово съкровище, разделено на три ясни зони. Находчивият капитан веднага разбира защо този паметник е уникален. Един и същ указ – издаден в Мемфис през 196 г. пр. Хр. от името на младия цар Птолемей V Епифан – е написан на три различни писмености:

  • Най-отгоре: Свещеното, но напълно забравено египетско йероглифно писмо.
  • В средата: Демотическото писмо (всекидневният, народен език на древните египтяни).
  • Най-отдолу: Древногръцки език – езикът на администрацията и на управляващата тогава династия на Птолемеите.

До този съдбовен момент египетските йероглифи са били красива, но напълно няма мистерия. В продължение на четиринадесет века никой на Земята не е можел да разчете писмените знаци, оставени по стените на гробниците и храмовете.

Розетският камък отваря врата, която дотогава е изглеждала завинаги заключена. Наличието на старогръцкия превод дава на учените сигурна отправна точка – те най-накрая държат в ръцете си речника, с който да разшифроват тайнствения език на фараоните.

Военен трофей и научен триумф

Новината за откритието на Бушар се разпространява като мълния сред френските учени, придружаващи армията на Наполеон. Когато обаче през 1801 г. френските войски в Египет капитулират пред обединените сили на Великобритания и Османската империя, Розетският камък се превръща в ябълка на раздора. Англичаните изискват всички събрани от французите антики като военен трофей.

След остри спорове и опити на френските изследователи да скрият безценната плоча, тя е пренесена в Лондон. От 1802 г. до днес Розетаският камък е най-посещаваният и изследван експонат в Британския музей.

Въпреки че Великобритания печели физическото притежание на камъка, интелектуалната победа остава за Франция. През 1822 г. брилянтният френски лингвист Жан-Франсоа Шамполион, анализирайки прецизни копия на надписите, прави епохалното разкритие. Той доказва, че йероглифите не са просто символи и картинки, а сложна система, съчетаваща фонетични звуци и идеограми. С неговия прочит древната история на Египет буквално „проговаря“ за първи път от хилядолетия.

Случайният удар на войнишката лопата край затънтеното египетско селце Розета се превръща в най-великия мост между епохите. Благодарение на будния ум на капитан Бушар, светът получава обратно своята изгубена памет.

Още събития на 15 юли:

  • 1099 г. – По време на Първия кръстоносен поход приключва обсадата на Йерусалим, при която кръстоносците успяват да проникнат в града.
  • 1997 г. – В Маями, Флорида, серийния убиец Андрю Кунанан застрелва италианския моден дизайнер Джани Версаче пред дома му.

Родени:

  • 1606 г. – роден е Рембранд ван Рейн, холандски художник
  • 1923 г. – родена е Бинка Желязкова, български режисьор
  • 1961 г. – роден е Форест Уитакър, американски актьор
  • 1970 г. – роден е Юлиан Вергов, български актьор
  • 1973 г. – роден е Иван Бърнев, български актьор

Починали:

  • 1542 г. – умира Лиза дел Джокондо
  • 1904 г. – умира Антон Чехов, руски писатели
Редактор: Надежда Неменски
Стефан Стамболов Розетският камък Българска история Атентат Археология Древен Египет Йероглифи 15 юли Наполеон Бонапарт Жан Франсоа Шамполион
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