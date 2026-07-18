Внучката на Тръмп разкри как е изненадала дядо си за 80-ия му рожден ден

К огато трябва да избереш подарък за мъжа, който вече притежава абсолютно всичко на този свят, задачата изглежда почти невъзможна. Най-голямата внучка на американския президент Доналд Тръмп обаче намери перфектния отговор. Младата и изключително талантлива спортна надежда Кай Тръмп разкри, че е подарила на дядо си единственото нещо, което той истински е пожелал за своя 80-и рожден ден. Вместо скъпи вещи или материални луксове, тя му е осигурила сериозно и оспорвано състезание на зеленото голф игрище, пише New York Post.

Kai Trump reveals what she's giving her grandfather Donald Trump for his 80th birthday https://t.co/u1pIYfwCxX pic.twitter.com/rZ063z9GYz — New York Post (@nypost) July 18, 2026

19-годишната тийнейджърка сподели тази любопитна семейна тайна пред репортери по време на бляскавата церемония за връчването на спортните награди ESPY. Заобиколена от светлините на прожекторите на червения килим в Линкълн Център в Ню Йорк, младата дама с усмивка разказа, че споделеното време на игрището и приятелският дуел между двамата е нейният личен и най-ценен подарък за юбиляра. По думите ѝ, именно това е бил най-добрият начин да покаже обичта и уважението си към него.

Двойно празненство в Белия дом

Кай прекара самия празничен ден на своя дядо миналия месец по време на грандиозното бойно шоу от сериите на Абсолютния боен шампионат, което се проведе на южната морава на Белия дом. Събитието съвпадна и с честванията по случай 250-годишнината на Америка. Внучката на президента, чиито родители са Доналд Тръмп-младши и Ванеса, публикува емоционално пожелание в социалните мрежи, изразявайки огромното си вълнение, че може да сподели този исторически момент и голямото спортно събитие рамо до рамо с него.

Въпреки че американският държавен глава е известен като запален почитател на бойните изкуства, неговият абсолютно любим спорт за гледане и практикуване остава голфът. Този факт е изключително важен за Кай, която вече се развива като професионален състезател. Връзката на семейството със спорта е наистина дълбока, като се има предвид, че нейната майка в момента има връзка с легендата Тайгър Уудс. Самата Кай вече направи огромна крачка в кариерата си, като подписа официален договор с престижния женски голф отбор на Университета в Маями за състезателния сезон 2026-2027 г.

Младата спортистка се радва на огромна популярност в интернет пространството, където нейният личен профил в Инстаграм се гордее с над 3 000 000 последователи. Когато обяви официално своя ангажимент към университетския тим, тя изрично благодари на своя дядо за безрезервната му подкрепа през годините. Доналд Тръмп, който притежава 16 луксозни голф игрища по целия свят, е осигурил на внучката си достъп до най-добрите тренировъчни бази, което е помогнало изключително много за нейното спортно израстване.

Любимите спирки на Кай в Ню Йорк

Родена в сърцето на Ню Йорк, Кай се премества да живее в град Джупитър, Флорида, когато е на 13 години. Въпреки това тя винаги се завръща с огромно вълнение в родния си мегаполис и не пропуска възможността да посети любимите си места. Пред медиите тя сподели, че задължителните ѝ кулинарни спирки в града са популярните и изискани ресторанти Тао и Авра, където обича да вечеря в компанията на своите най-близки приятели.

Освен с посещенията на елитни заведения, младата атлетка държи изключително много на активния начин на живот, дори когато е на почивка. Кай сподели, че обожава дългите разходки по емблематичните булеварди Мадисън и Парк Авеню. Тя задължително започва всеки свой ден в Ню Йорк с интензивно сутрешно бягане из алеите на Сентръл Парк, което ѝ помага да поддържа перфектната си физическа форма за предстоящите големи голф турнири.