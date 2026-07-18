Мисия за мир: Президентът на Ливан замина при Тръмп заради преговорите с Израел

П резидентът на Ливан Жозеф Аун отпътува тази сутрин от Бейрут за Вашингтон по официална покана на американския си колега Доналд Тръмп, съобщиха от ливанската президентска канцелария в социалната платформа Екс. Ключовото посещение се провежда в критичен момент – на фона на поредния кръг от деликатни преговори между Ливан и Израел за стабилизиране на региона.

В рамките на визитата, в която Аун е придружаван от съпругата си, е планирана официална среща с Доналд Тръмп в Белия дом, която се очаква да се състои във вторник. Програмата на ливанския държавен глава включва и мащабни консултации с висши американски държавни представители.

Lebanese President Joseph Aoun on Saturday left Beirut for Washington, where he is expected to meet @realDonaldTrump, the @LBpresidency said, after talks between Lebanon and Israel wrapped up in Italy https://t.co/yFS8jhz11d — Arab News (@arabnews) July 18, 2026

Официално обявеният фокус на разговорите във Вашингтон ще бъде търсенето на работещи механизми за укрепване на споразумението за спиране на огъня, както и гарантирането на дългосрочната стабилност в Близкия изток. Специално внимание ще бъде отделено на ситуацията в южната част на Ливан, като Бейрут ще настоява за обсъждане на пълното изтегляне на израелските военни сили от ливанска територия.

Въпреки действащото примирие, въоръжените сблъсъци в Южен Ливан не са спирали. Ливанското правителство и проиранската шиитска милиция „Хизбула“ са единодушни в категоричното си несъгласие с наложената едностранно от Тел Авив „зона за сигурност“, определяйки я като незаконна окупация и грубо нарушение на международното право.

Ливан и Израел нямат официални дипломатически отношения, но от средата на април двете правителства провеждат преки политически преговори с посредничество с цел укрепване на мира. Процесът обаче е изключително сложен поради парадоксалната ситуация на терен:

Ливанското правителство води преговорите, но официално не е страна в реалния военен конфликт;

Военната организация „Хизбула“, която реално контролира Южен Ливан и води боевете с Израел, изобщо не участва в дипломатическите срещи.

Тази изолация на основните играчи на терен сериозно възпрепятства постигането на трайно и работещо мирно споразумение, което прави американското посредничество и визитата на Жозеф Аун във Вашингтон стратегически жизненоважни за Близкия изток.