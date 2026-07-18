Двама американски военнослужещи загинаха при иранска атака в Йордания

С итуацията в Близкия изток бързо излиза извън контрол, след като масирана атака доведе до сериозни жертви сред американските сили. Двама американски военнослужещи бяха убити, а един друг все още се води в неизвестност след тежки нападения с балистични ракети и бойни дронове на територията на Йордания. Официални военни представители потвърдиха за трагичния инцидент, който се случи по време на драматичните събития в петък вечерта, изправяйки региона пред прага на пълномащабен военен конфликт, съобщава ВВС.

Two US troops killed and one missing in Jordan following Iran attack https://t.co/R4OMNH2TFx — BBC News (World) (@BBCWorld) July 18, 2026

Медицинската евакуация на пострадалите

Централното командване на американската армия, известно в международната практика като Centcom, разпространи официално изявление малко след инцидента. Според техните данни четирима американски военнослужещи са били спешно евакуирани по медицински причини веднага след ударите. Те са били транспортирани до специализирани болници на територията на Йордания за оказване на спешна помощ. За щастие състоянието им е било стабилизирано бързо и те вече са изписани, докато други войници с по-леки наранявания са се върнали обратно на служба.

Преди официалното изявление на американската армия, йорданските военни сили първи излязоха с данни за въздушната офанзива през нощта. Командването в Аман съобщи, че техните системи за противовъздушна отбрана са реагирали своевременно и са успели успешно да прихванат 10 ирански ракети, навлезели незаконно в суверенното им въздушно пространство. Първоначалните доклади на местните власти не съобщаваха за сериозни материални щети по инфраструктурата на страната, преди да стане ясен мащабът на пораженията в американската база.

Two US service members were killed and another is missing following Iranian strikes in Jordan, the US military says, marking the first deaths of American troops in the Iran war since March. https://t.co/cg0YXoDyTm pic.twitter.com/lG7OdAOIoc — CNN International (@cnni) July 18, 2026

Сривът на временното споразумение

Тази кървава атака е пряка последица от окончателния провал на дипломатическите усилия в региона. Напрежението ескалира рязко, след като американският президент Доналд Тръмп обяви официално, че временното споразумение за прекратяване на огъня с Техеран е приключило и повече няма никаква валидност. Това решение развърза ръцете на военните за предприемане на директни офанзивни действия, слагайки край на крехкия мир, който се поддържаше през последните месеци.

В отговор на иранската агресия и дадените човешки жертви, Пентагонът предприе незабавни и изключително мащабни ответни действия. Военновъздушните сили на САЩ извършиха своята 7-а поредна нощ на масирани въздушни удари срещу стратегически ирански обекти. Военните стратези във Вашингтон подчертават, че тези операции ще продължат с пълна сила, докато заплахата за американския контингент в Близкия изток не бъде напълно елиминирана.

Мистерията около изчезналия военнослужещ

Най-голямата грижа за командването на Centcom в момента остава съдбата на изчезналия по време на атаката войник. В момента тече мащабна спасителна и издирвателна операция на територията на Йордания, в която са включени специални части и разузнавателни дронове. Военните отказват да съобщят самоличността на жертвите и на изчезналия, преди техните семейства да бъдат официално уведомени за трагедията по съответния законов ред.

Международните анализатори предупреждават, че убийството на американски войници директно от ирански ракети е червена линия, която неизбежно ще доведе до брутален отговор от страна на Белия дом. Очаква се през следващите часове президентът Тръмп да направи извънредно обръщение към нацията, в което да очертае новата военна стратегия на САЩ. Ситуацията остава динамична, а вероятността от по-нататъшна ескалация и включване на нови държави в конфликта нараства с всяка изминала минута.