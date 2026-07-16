Любопитно

16 юли: Денят, в който човечеството открадна огъня на боговете

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

16 юли 2026, 06:46
15 юли: Посечена диктатура - „Изгубих си ръцете, с които съм работил за България“

15 юли: Посечена диктатура - „Изгубих си ръцете, с които съм работил за България“
Орлов дух и просветителски подвиг: На кого отдаваме почит днес и кой има имен ден

Орлов дух и просветителски подвиг: На кого отдаваме почит днес и кой има имен ден
14 юли: Кървавата 1877 г. и защо историята забрави „втория Батак“

14 юли: Кървавата 1877 г. и защо историята забрави „втория Батак“
13 юли: На 6 сантиметра от хаоса – куршумът, който взриви САЩ

13 юли: На 6 сантиметра от хаоса – куршумът, който взриви САЩ
Кристиан Костов: Бях на крачка да се откажа от музиката, войната промени живота ми

Кристиан Костов: Бях на крачка да се откажа от музиката, войната промени живота ми
12 юли: Когато релсите пречупиха времето

12 юли: Когато релсите пречупиха времето
Джорджина Родригес стартира собствена марка за дрехи и изненада съпругата на Меси с подарък

Джорджина Родригес стартира собствена марка за дрехи и изненада съпругата на Меси с подарък
Почитаме жената, донесла вярата в Киевска Русия

Почитаме жената, донесла вярата в Киевска Русия

Н а 16 юли 1945 г. в една глуха, пустинна местност в Ню Мексико, наречена с мрачното и пророческо име „Пътят на мъртвеца“ (Jornada del Muerto), човечеството прекрачи прага на атомната ера.

Успешното провеждане на теста „Тринити“ беше мигът, в който хората си присвоиха сила, присъща само на звездите, и за първи път в съществуването си получиха възможността сами да напишат своя собствен край.

Тайната на пустинята и раждането на „Приспособлението“

През лятото на 1945 г. Втората световна война в Европа вече е приключила, но тихоокеанският фронт продължава да изисква безбройни жертви. В дълбока секретност, сред прахта и жегата на Аламогордо, учени от световна величина работят под денонощен натиск.

Начело на този научен колос стои харизматичният и сложен физик Дж. Робърт Опенхаймер, а военната логистика е поверена на строгия генерал Лесли Гроувс. Техният фокус е концентриран върху едно метално кълбо, наречено просто „Приспособлението“ (The Gadget) – прототип на плутониева бомба от имплозивен тип, която трябва да докаже дали теоретичните изчисления на учените ще проработят на практика.

В часовете преди опита атмосферата в лагера е наелектризирана не само от напрежение, но и от разразилата се буря. Светкавици раздират небето над пустинята, заплашвайки да провалят целия експеримент или, по-лошо, да предизвикат преждевременна детонация на кулата, където е монтирано устройството.

Опенхаймер, пушещ цигара след цигара и тежащ едва петдесетина килограма от стрес, взема решението тестът да се проведе веднага след като бурята утихне. Часовникът е настроен за 5:29 ч. сутринта.

Секундите, в които слънцето изгря два пъти

Когато таймерът достига нула, тъмнината на пустинното утро е разкъсана от светлина, която присъстващите описват като по-ярка от десет слънца. Онези, които наблюдават взрива от бункерите на километри разстояние, виждат как планините наоколо се осветяват с детайлност, невъзможна дори за най-яркия ден.

Светкавицата преминава през лилаво, зелено и накрая в ослепително бяло, последвана от гигантско огнено кълбо, което бързо се издига нагоре, увличайки прах и пясък в първия в историята радиоактивен облак с формата на гъба.

Секунди след светлината идва и ударната вълна. Тя връхлита наблюдателите с тътен, който разтърсва земята и раздира въздуха. Температурата в епицентъра достига милиони градуси по Целзий – десетки пъти по-гореща от повърхността на Слънцето.

Силата на експлозията буквално изпарява стоманената кула, върху която е била монтирана бомбата, а пясъкът под нея се разтапя и се превръща в зелено стъкло, по-късно наречено тринитит. Учените в бункерите реагират с комбинация от див възторг и смразяващ ужас, осъзнавайки какво точно са освободили от бутилката.

Разрушителят на светове и тежкото наследство на „Тринити“

В този върховен и зловещ момент на триумф, в ума на Опенхаймер изплуват стиховете от свещената индуистка книга „Бхагавад Гита“: „Ако сиянието на хиляди слънца избухне наведнъж в небето, това би било като блясъка на Могъщия... Сега аз станах Смъртта, разрушителят на светове“. Тези думи се превръщат в епитафия на една нова епоха, в която човешкият интелект изпреварва моралната зрялост на обществото.

Успехът при Аламогордо разчиства пътя за събитията, които ще сложат край на Втората световна война само три седмици по-късно. Опитът от Ню Мексико дава увереност на американския президент Хари Труман да подпише заповедите за пускането на атомните бомби над Хирошима и Нагасаки.

Светът научава за съществуването на новото оръжие по най-жестокия възможен начин, а победата във войната бързо прераства в нова, десетилетна надпревара във въоръжаването, известна като Студената война.

  • Счупените криле на „Камелот“: Трагедията, която отне златния принц на Америка

Има фамилии, чиято съдба изглежда изтъкана от блясък и проклятие в еднакви, безмилостни дози. В американската колективна памет никое име не носи този товар по-тежко от Кенеди. 

На този ден през 1999 г., край бреговете на Мартас Винярд, една малка машина изчезна в мастилените води на Атлантика, а с нея си отиде и последната голяма илюзия на Америка.

Смъртта на Джон Ф. Кенеди-младши, съпругата му Каролин Бесет и нейната сестра Лорин беше внезапният, мрачен финал на една приказка, която нацията отчаяно искаше да вярва, че ще завърши с щастлив край.

Момчето, което козирува на историята

За да разберем мащаба на скръбта, която обхвана света в онази юлска нощ, трябва да се върнем назад във времето. Америка се влюби в Джон Кенеди-младши, когато той беше едва тригодишно момченце. Снимката, на която малкият „Джон-Джон“ козирува пред ковчега на убития си баща през ноември 1963 г., остана запечатана в сърцето на цяло поколение.

Той израсна под безмилостните светкавици на папараците, носещ върху раменете си непосилното очакване на милиони хора – да порасне, да влезе в политиката и да възкреси блясъка на „Камелот“, както галено наричаха управлението на баща му.

Джон обаче упорито търсеше своя собствен път. Той стана юрист, а по-късно създаде елегантното политическо списание „George“, опитвайки се да докаже, че е нещо повече от красиво лице със знаменито име

Когато през 1996 г. се ожени за Каролин Бесет – икона на стила и минимализма, работеща за модна къща „Калвин Клайн“, двамата се превърнаха в най-яркото въплъщение на американското благородство. Те бяха млади, красиви, необикновено магнетични и изглеждаха недосегаеми за трагедиите, които толкова често застигаха клана Кенеди.

Фаталният полет в лятната мараня

Вечерта на 16 юли 1999 г. трябваше да бъде празнична. Тримата се отправяха към пристанището Хианис Порт за сватбата на Рори Кенеди – най-малката дъщеря на покойния сенатор Робърт Кенеди.

Джон, който беше получил лиценза си за пилот само година по-рано, реши да управлява личния си едномоторен самолет Piper Saratoga. Планът беше прост: първо да оставят Лорин Бесет на остров Мартас Винярд, а след това Джон и Каролин да продължат към крайната си дестинация.

Излитането от летището в Ню Джърси обаче се бави заради задръстванията по пътищата и гъстата лятна мараня, която започва да се спуска над Източното крайбрежие. Когато самолетът най-накрая се отделя от пистата малко след 20:30 ч., над океана вече цари мрак.

Джон Кенеди-младши има малко летателни часове и все още няма квалификация за пилотиране по прибори – умение, което позволява на пилота да се ориентира в пространството единствено по уредите на таблото, когато липсва видима линия на хоризонта. Тази липса на опит се оказва фатална сред безлунната нощ, където небето и тъмната вода се сляха в едно непрогледно сиво пространство.

Изгубени в пространството и времето

Официалното разследване на Националния съвет за безопасност на транспорта по-късно разкри хронологията на последните секунди. Приближавайки бреговете на Мартас Винярд, Кенеди е попаднал в ситуация на пространствена дезориентация.

Това е зловещ феномен, при който сетивата на пилота го лъжат за позицията на самолета спрямо земята. Когато нямаш визуален ориентир, вътрешното ухо изпраща грешни сигнали и пилотът може да вярва, че лети право напред, докато всъщност машината влиза в т.нар. „гробищна спирала“ – стръмно, въртеливо снижаване към водата.

Малко преди 21:41 ч. самолетът започнал бързо да губи височина, падайки с необичайно висока скорост. Всичко приключило за секунди. Машината се разбила в повърхността на Атлантика, само на няколко мили от брега.

В продължение на пет дни Америка затаи дъх, надявайки се на чудо, което историята този път отказа да подари. На 21 юли военни водолази откриха останките на дъното на океана, а телата на тримата млади хора бяха намерени все още привързани към седалките си.

Смъртта на Джон, Каролин и Лорин беше приета като национален траур. Погребението им бе тихо, далеч от камерите – прахът им бе разпръснат от борда на разрушител от Военноморските сили на САЩ в същите води, които ги отнеха. С това събитие си отиде последната надежда на една нация, че „Камелот“ може да се завърне.

Още събития на 16 юли:

  • 1661 г. – Пуснати са в обращение първите парични банкноти в Европа от шведската банка в Стокхолм.
  • 1877 г. – Руско-турската война (1877 – 1878): Приключва Битката при Никопол с победа на руските сили над османските.
  • 1937 г. – Близо до Ваймар е открит концентрационният лагер Бухенвалд.
  • 1951 г. – Публикувана е повестта на Селинджър Спасителят в ръжта.
  • 1969 г. – Програма Аполо: От Космически център Джон Ф. Кенеди е изстрелян американския космически кораб Аполо 11, чиято цел е изпращане на човек на Луната за пръв път.

Родени:

  • 1872 г. – роден е Руал Амундсен, норвежки полярен изследовател
  • 1911 г. – родена е Джинджър Роджърс, американска актриса
  • 1946 г. – родена е Паша Христова, българска певица

Починали:

  • 1989 г. – умира Херберт фон Караян, австрийски диригент
  • 2023 г. – умира Джейн Бъркин, британска актриса и певица
Автор: Надежда Неменски
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
10 години от танковете край Босфора: Кървавата нощ, която пренаписа историята на Турция

10 години от танковете край Босфора: Кървавата нощ, която пренаписа историята на Турция

Финал Испания – Аржентина! „Трите лъва“ си тръгват с разбито сърце

Финал Испания – Аржентина! „Трите лъва“ си тръгват с разбито сърце

Бюджетите на ДОО и НЗОК влизат на второ четене в комисия

Бюджетите на ДОО и НЗОК влизат на второ четене в комисия

16 юли: Денят, в който човечеството открадна огъня на боговете

16 юли: Денят, в който човечеството открадна огъня на боговете

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
ID. Cross: най-компактният и най-достъпен електрически SUV на VW

ID. Cross: най-компактният и най-достъпен електрически SUV на VW

carmarket.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 4 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 4 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 4 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

По какъв начин полицията може да установи и санкционира подобно нарушение?

След случая с Александър Кадиев: Каква е глобата за шофиране с телефон в ръка?

България Преди 22 минути

Казусът предизвика много въпросителни в социалните мрежи

Метеоролозите предупреждават, че опасността далеч не е отминала

Нови евакуации заради наводненията в Тексас, торнадо удари района на Сан Антонио

Свят Преди 31 минути

Спасени са десетки хора, синоптиците предупреждават за още проливни дъждове, а щатът все още се възстановява от смъртоносните наводнения през миналата година

България подписа Киевската декларация за подкрепа на Украйна

България подписа Киевската декларация за подкрепа на Украйна

България Преди 7 часа

Русия е обвинена в незаконна, непредизвикана и неоправдана агресия

В ЕС не се разбраха за санкциите срещу Русия

В ЕС не се разбраха за санкциите срещу Русия

Свят Преди 8 часа

ЕС първоначално предложи този нов пакет санкции срещу Москва през юни

ЕС ще връща мъжете на Украйна

ЕС ще връща мъжете на Украйна

Свят Преди 8 часа

Новото ограничение ще се прилага само за бъдещи кандидати за временна закрила

Студентската листа изпреварва партията на Вучич в Сърбия

Студентската листа изпреварва партията на Вучич в Сърбия

Свят Преди 8 часа

Около 12% от анкетираните остават политически неопределени

Зеленски подкрепи Корецки за премиер на Украйна

Зеленски подкрепи Корецки за премиер на Украйна

Свят Преди 9 часа

Зеленски уволни министър-председателя Юлия Свириденко тази седмица

Скандалът с подарения самолет на Тръмп ескалира

Скандалът с подарения самолет на Тръмп ескалира

Свят Преди 9 часа

Тръмп е бил силно разгневен от публикациите за недостатъците в защитата на самолета

Инцидент с електрическа тротинетка в „Западен парк“, пострада момче

Инцидент с електрическа тротинетка в „Западен парк“, пострада момче

България Преди 10 часа

Екип на Спешна помощ го транспортирал в болница

Спасиха български граждани, жертви на домашно насилие в Германия и Румъния

Спасиха български граждани, жертви на домашно насилие в Германия и Румъния

Свят Преди 10 часа

Разрешаването на редица тежки случаи е факт благодарение на добрата координация между нашата и европейските системи 112

Радев: Спасяването на Плана за възстановяване е не по-маловажно от реформите

Радев: Спасяването на Плана за възстановяване е не по-маловажно от реформите

България Преди 10 часа

Министър-председателят отбеляза, че за българското правителство водещ приоритет остават реформите

България е на дъното в ЕС по дигитални умения на младите

България е на дъното в ЕС по дигитални умения на младите

България Преди 11 часа

Единствено Румъния се доближава до нас

ЕК движи седем наказателни процедури срещу България

ЕК движи седем наказателни процедури срещу България

България Преди 11 часа

Процедурите са свързани със злоупотребите с дела срещу общественици и журналисти, условията за посрещане на мигранти, пътните проверки, ценните книжа

Започна делото за източването на над 3,3 млн. лв. от театрите в Смолян и Разград

Започна делото за източването на над 3,3 млн. лв. от театрите в Смолян и Разград

България Преди 11 часа

Съдът отхвърли искането към делото да бъде конституиран граждански иск

ВСС отложи дисциплинарното производство срещу Емилия Русинова

ВСС отложи дисциплинарното производство срещу Емилия Русинова

България Преди 11 часа

Този път причината беше липса на кворум

Медици протестираха в София с искане за по-високи заплати

Медици протестираха в София с искане за по-високи заплати

България Преди 12 часа

Трета поредна година не се предвижда увеличение на възнагражденията на работещите в държавните и общински болници

Всичко от днес

От мрежата

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg

Най-популярните имена за кучета, вдъхновени от сериала „Бриджъртън“

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 16 юли, четвъртък

Edna.bg

NOVA LAB Грижа: Отслабваме ли наистина с кафе, цигара и шоколад?

Edna.bg

ЦСКА е фаворит, но трябва да се справи с напрежението в реванша срещу Дери Сити

Gong.bg

Кейн със стреличка към Тухел: След като поведохме, просто се вкопчихме в резултата

Gong.bg

Бюджетите на ДОО и НЗОК влизат на второ четене в ресорната комисия

Nova.bg

Светилища и знахари: Защо епидемията от ебола в Африка се усложнява

Nova.bg