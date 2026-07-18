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Американски медии: Разсекретените от Тръмп документи не доказват изборни манипулации

Въпреки твърденията за „шокиращи слабости“, докладите всъщност сочат, че системата в САЩ е изключително устойчива на външно влияние

Стела Христова Стела Христова

18 юли 2026, 15:27
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Р азсекретените документи от страна на Доналд Тръмп не съдържат никакви доказателства за манипулация на президентските избори в САЩ през 2020 г. Това е категоричното заключение на водещите американски медии, които направиха детайлен анализ на масивите от данни, публикувани официално от Белия дом.

В специално обръщение към нацията Доналд Тръмп обяви, че документите, които предоставя на американския народ, разкриват „шокиращи слабости“ в националната избирателна система. Журналистическото проучване на големи издания като ABC, CBS и „Ню Йорк Таймс“ обаче показва, че в материалите няма нито нова, нито инкриминираща информация, която да подкрепи тези твърдения.

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Парадоксално, един от основните доклади, които Тръмп разсекрети с цел да атакува легитимността на вота, всъщност доказва точно обратното. Заключението в него сочи, че избирателната система на САЩ е изключително трудна за компрометиране.

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Причината за тази сигурност се крие в нейната огромна разпокъсаност. Тъй като базите данни и администрацията са разделени в десетки различни щати, всеки от които функционира със собствени правила и независима инфраструктура, за външен играч или хакери е практически невъзможно да осъществят координирано и ефективно влияние върху крайния резултат от изборите.

Редактор: Стела Христова
Източник: NOVA    
Доналд Тръмп Избори в САЩ 2020 Разсекретени документи Изборна манипулация Американски медии Децентрализация Избирателна система
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