Свят

7 гръцки острова обявиха извънредно положение заради суша

7 гръцки острова в Егейско море обявиха извънредно положение заради тежка суша. Климатичните промени и бумът на туристи след филма "Одисея" на Кристофър Нолан изправиха пред воден колапс Астипалея, Тинос, Алонисос, Лерос, Патмос, Сими и Карпатос през 2026 г.

Стела Христова Стела Христова

18 юли 2026, 19:00
7 гръцки острова обявиха извънредно положение заради суша
Остров Астипалея   
Източник: iStock

Т уристите, които се надяват да се насладят на зашеметяващата красота на гръцките острови това лято, са официално предупредени за екстремно горещо време и сериозен недостиг на вода. Гърция отчита рекорден ръст на чуждестранните посетители през последните години. През 2026 г. се очаква островите да отбележат допълнителен тласък в посещаемостта, подпомогнат от огромния международен интерес към новия филм на режисьора Кристофър Нолан, озаглавен "Одисея". Този наплив обаче съвпада с безпрецедентна суша, която принуди местните власти да предприемат крайни мерки, пише Independent.

  • Извънредно положение в Егейско море

Заради климатичните промени, които правят летата все по-горещи, а валежите все по-непостоянни, 7 популярни острова в Егейско море бяха принудени да обявят извънредно положение. Списъкът на засегнатите дестинации включва Астипалея, Тинос, Алонисос, Лерос, Патмос, Сими и Карпатос. В тези райони разходът на вода се контролира строго, а на много места хората вече разчитат изцяло на скъпа бутилирана вода за пиене и битови нужди. Местните управи се подготвят за най-лошото и изразяват сериозни опасения дали липсата на валежи няма да провали следващия туристически сезон.

  • Критичното състояние на Астипалея

Остров Астипалея, разположен в югоизточната част на Егейско море, е сред най-тежко засегнатите от сушата. Районът не успя да се възползва от обилните зимни дъждове в северните и западните части на страната, които иначе донесоха на Гърция най-влажната зима от 2022 г. насам. За Астипалея това е 2-ият най-сух сезон от 2020 г. насам. Кметът Никос Коминеас алармира, че ако цялото количество дъжд, паднало през годината, се събере на едно място, то би имало дълбочина от едва 2.5 сантиметра. Единственият язовир на острова, построен в средата на 90-ите години, в момента е обграден от напълно изсъхнали хълмове.

  • Ударите върху местното земеделие

Сушата нанесе тежък удар върху фермерите, които традиционно разчитат на кладенци и местни водоизточници. Още през април 2026 г. властите отрязаха достъпа на земеделците до изкуственото езеро, за да запазят резервите за питейна вода. В резултат на това зеленчуковите насаждения и овощните градини масово изсъхнаха. Местните производители споделят, че са принудени да напояват с нискокачествена и солена вода, изпомпвана от частни сондажи, което унищожава реколтата от цитрусови плодове. Повечето фермери заявяват, че няма да засадят абсолютно нищо през следващата година, освен ако не паднат сериозни дъждове.

  • Спасителният план за пет месеца

Изкуственият резервоар, който снабдява с вода за битови нужди селата Ливади и Хора, столицата на острова, в момента съдържа едва 150 000 кубически метра вода. Това количество представлява скромната 1/6 част от общия капацитет за съхранение на съоръжението. При средна дневна консумация от около 900 кубически метра през пиковите летни месеци, тези запаси ще стигнат за малко повече от 5 месеца. Картата на Европейската обсерватория за суша Коперник вече обозначи острова в оранжев цвят, което е ясен знак за настъпваща екологична криза.

  • Скъпото решение с обезсоляването

Заради въведеното извънредно положение властите ускориха изграждането на временна инсталация за обезсоляване на морска вода с дневен капацитет от 600 кубически метра за нуждите на столицата. В средата на лятото населението на Астипалея скача драстично от 1400 на 7000 души, което прави съществуващите съоръжения крайно недостатъчни. На гръцките острови вече работят десетки подобни инсталации, но кметът Коминеас признава, че те са изключително енергоемки и скъпи. Това остава временно решение, докато се чака изграждането на по-мощна постоянна станция в края на годината.

  • Инициативи от хотелиерите и държавна помощ

Някои собственици на хотели вече предприеха иновативни мерки за справяне с кризата. Местни хотелиери предлагат ваучер от 5 евро на всички гости, които се съгласят да пропуснат ежедневното почистване на стаите си, за да се пести вода за пране и чистене. За щастие, правителството също реагира на проблема. Гръцкият министър на околната среда Ставрос Папаставру одобри сума от 15 000 000 евро за спешно обезсоляване, модернизация на мрежата и нови резервоари за вода на 9 от най-застрашените острови, като 1 500 000 евро от тях са заделени специално за Астипалея. Учените от центъра Демокрит обаче предупреждават, че водната криза може да се влоши сериозно до 2049 г. с постоянното покачване на глобалните температури.

Редактор: Стела Христова
Гърция Суша Недостиг на вода Гръцки острови Климатични промени Туризъм Извънредно положение
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Мъж с над 3 промила алкохол блъсна кола в центъра на София и опита да избяга

Мъж с над 3 промила алкохол блъсна кола в центъра на София и опита да избяга

7 гръцки острова обявиха извънредно положение заради суша

7 гръцки острова обявиха извънредно положение заради суша

Тежка катастрофа с петима ранени, сред които три деца, блокира пътя Варна – София

Тежка катастрофа с петима ранени, сред които три деца, блокира пътя Варна – София

Глобиха сладкарница в Бодрум заради сладолед от 7.5 евро за топка

Глобиха сладкарница в Бодрум заради сладолед от 7.5 евро за топка

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Xiaomi вдига нивото на лукса с новата SUV гама SkyNomad

Xiaomi вдига нивото на лукса с новата SUV гама SkyNomad

carmarket.bg
Сладко откритие: Намериха в Космоса захар, каквато има в малините и автобронзантите
Ексклузивно

Сладко откритие: Намериха в Космоса захар, каквато има в малините и автобронзантите

Преди 1 ден
Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина
Ексклузивно

Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина

Преди 2 дни
Страшни наводнения удариха Тексас
Ексклузивно

Страшни наводнения удариха Тексас

Преди 1 ден
<p>Това "чудовище" току що излетя от Бургас</p>
Ексклузивно

Това "чудовище" току що излетя от Бургас

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лионел Меси обяви Ламин Ямал за безспорен лидер на новото поколение

Преди финала на Мондиал 2026: Меси посочи Ламин Ямал като бъдещия №1 в света

Любопитно Преди 52 минути

Лионел Меси определи звездата на Барселона Ламин Ямал за най-добрия млад футболист в света. 8-кратният носител на Златната топка даде своята благословия за тийнейджъра с номер 10 точно преди финала на Световното първенство на 19 юли 2026 г.

Зловеща находка в Атина: Намериха куфар с разчленено женско тяло в изоставена сграда

Зловеща находка в Атина: Намериха куфар с разчленено женско тяло в изоставена сграда

Свят Преди 1 час

Ужасяващото разкритие е направено от бездомник в квартал „Кипсели“; със случая се заема новата Гръцка дирекция за борба с организираната престъпност

Евродепутатът Елена Йончева

Елена Йончева сезира Европол и Интерпол за политическо наблюдение през МВР

България Преди 3 часа

Евродепутатката алармира за злоупотреба с чувствителни лични данни от PNR системата без съдебно разрешение, ДПС атакува вътрешния министър в прокуратурата

Клаудия Шейнбаум и Доналд Тръмп

Мексиканската президентка изненадващо отива на финала на Мондиал 2026 по покана на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Мексиканската президентка промени графика си за сблъсъка между Испания и Аржентина; Хавиер Милей пропуска мача от суеверие

Исторически триумф за Делхи: „Скайрут“ изстреля първата индийска частна орбитална ракета

Исторически триумф за Делхи: „Скайрут“ изстреля първата индийска частна орбитална ракета

Свят Преди 3 часа

Успехът на „Мисия Аагаман“ отваря вратите за Индия в глобалната комерсиална битка срещу гиганти като SpaceX

Мисия за мир: Президентът на Ливан замина при Тръмп заради преговорите с Израел

Мисия за мир: Президентът на Ливан замина при Тръмп заради преговорите с Израел

Свят Преди 3 часа

Жозеф Аун ще обсъди в Белия дом изтеглянето на израелските сили и укрепването на примирието на фона на продължаващите боеве в южната част на страната

Люпчо Георгиевски

Български евродепутати алармираха ЕП за присъдата на Люпчо Георгиевски в РСМ

Свят Преди 3 часа

Докладчиците в сянка Станислав Стоянов и Ивайло Вълчев изпратиха писмо до всички свои колеги; Ангел Георгиев от „Възраждане“ сезира комисиите в Народното събрание

Американски медии: Разсекретените от Тръмп документи не доказват изборни манипулации

Американски медии: Разсекретените от Тръмп документи не доказват изборни манипулации

Свят Преди 3 часа

Въпреки твърденията за „шокиращи слабости“, докладите всъщност сочат, че системата в САЩ е изключително устойчива на външно влияние

При настоящите екстремни метеорологични условия в Близкия изток, разрушаването на водопреносната мрежа се превръща в смъртоносна заплаха за хиляди цивилни граждани

Хиляди в Иран са без питейна вода в 40-градусови жеги след американски удари

Свят Преди 4 часа

Обстрелът над критична инфраструктура засегна инсталация за обезсоляване; Вашингтон твърди, че целта е Ормузкият проток, но местни съобщават за поразени цивилни обекти

Всяка година на 18 юли край мемориала на летище „Сарафово“ се организира възпоменателна церемония в памет на жертвите

14 години от атентата на летище „Сарафово“: Денят, който промени България

България Преди 4 часа

На 18 юли 2012 г. терористичен атентат срещу автобус с израелски туристи край летище Бургас отне живота на шестима души и рани десетки, превръщайки се в най-тежкия терористичен акт в най-новата история на страната

Отварят за три дни границата между България и Сърбия край Белоградчик

Отварят за три дни границата между България и Сърбия край Белоградчик

България Преди 4 часа

Поводът е традиционният международен събор "Кадъ Боаз"

Пожар избухна в района на Баритна мина в Стара Загора

Пожар избухна в района на Баритна мина в Стара Загора

България Преди 4 часа

Стихията е погълнала голяма площ от сухи треви и пасища в близост до околовръстния път и овощни градини, седем екипа се борят с пламъците

Microsoft с рекорден ъпдейт за Windows заради AI опасности

Microsoft с рекорден ъпдейт за Windows заради AI опасности

Технологии Преди 5 часа

Изкуственият интелект има и своята опасна страна, като в случая на операционната система е, че хакерите използват технологията, за да намират слабости в нейната сигурност и това провокира мащабен отговор от софтуерния гигант

Албанският политик Енвер Ходжа (1908–1985 г., вторият отляво), първи секретар на Албанската партия на труда, открива изложба по случай 20-ата годишнина от създаването на Народната армия (комунистическия фронт), 19 юли 1963 г.

Защо ЦРУ не успява да свали Енвер Ходжа? Британски историк развенчава мита за ролята на двойния агент Ким Филби

Свят Преди 5 часа

Политологът Стивън Лонг твърди, че провалът на операциите срещу режима на Енвер Ходжа не може да бъде обяснен единствено с предателството на британския двоен агент

Задържани са седем души

Разбиха международна мрежа за трафик на мигранти, има арести и в България

България Преди 5 часа

При съвместна операция на България, Гърция, Румъния и Нидерландия са задържани седем души, а разследването разкри поне 12 незаконни курса към държави от ЕС

Битката на поколенията пламва в „Черешката на тортата“

Битката на поколенията пламва в „Черешката на тортата“

Любопитно Преди 5 часа

Артистични ястия, нестандартни вкусове и воля за победа от понеделник до петък в 20:00 ч. по NOVA

Всичко от днес

От мрежата

Какво означава позата, в която спи котката ми

dogsandcats.bg

5 лесни за отглеждане породи кучета, подходящи за почти всеки

dogsandcats.bg
1

Предстои слънчев и горещ уикенд

sinoptik.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg

Битката на поколенията пламва в „Черешката на тортата“

Edna.bg

Кристен Бел на 46: жената, която ни показа, че добротата никога не излиза от мода

Edna.bg

НА ЖИВО: Септември - Арда 0:0

Gong.bg

Гласувай и избери Играч на мача на Септември - Арда

Gong.bg

Шофьор с над 3 промила алкохол предизвика катастрофа в центъра на София (СНИМКИ)

Nova.bg

Евакуираха около 50 души заради пожар край Кошарица

Nova.bg