7 гръцки острова обявиха извънредно положение заради суша

Т уристите, които се надяват да се насладят на зашеметяващата красота на гръцките острови това лято, са официално предупредени за екстремно горещо време и сериозен недостиг на вода. Гърция отчита рекорден ръст на чуждестранните посетители през последните години. През 2026 г. се очаква островите да отбележат допълнителен тласък в посещаемостта, подпомогнат от огромния международен интерес към новия филм на режисьора Кристофър Нолан, озаглавен "Одисея". Този наплив обаче съвпада с безпрецедентна суша, която принуди местните власти да предприемат крайни мерки, пише Independent.

Greece - 'Seven Greek islands are running out of water just as they need it most.



The islands in the Aegean Sea have declared drought emergencies to preserve water as climate change makes summers hotter and rainfall more erratic.'https://t.co/WwfCJkcOu0 — Road Trip EU (@RoadTripEU1) July 17, 2026

Извънредно положение в Егейско море

Заради климатичните промени, които правят летата все по-горещи, а валежите все по-непостоянни, 7 популярни острова в Егейско море бяха принудени да обявят извънредно положение. Списъкът на засегнатите дестинации включва Астипалея, Тинос, Алонисос, Лерос, Патмос, Сими и Карпатос. В тези райони разходът на вода се контролира строго, а на много места хората вече разчитат изцяло на скъпа бутилирана вода за пиене и битови нужди. Местните управи се подготвят за най-лошото и изразяват сериозни опасения дали липсата на валежи няма да провали следващия туристически сезон.

Seven Greek islands declare drought emergencies as summer begins https://t.co/NtW99CowZg pic.twitter.com/9NSXXcYK3f — bulletinindy (@bulletinindy) July 16, 2026

Критичното състояние на Астипалея

Остров Астипалея, разположен в югоизточната част на Егейско море, е сред най-тежко засегнатите от сушата. Районът не успя да се възползва от обилните зимни дъждове в северните и западните части на страната, които иначе донесоха на Гърция най-влажната зима от 2022 г. насам. За Астипалея това е 2-ият най-сух сезон от 2020 г. насам. Кметът Никос Коминеас алармира, че ако цялото количество дъжд, паднало през годината, се събере на едно място, то би имало дълбочина от едва 2.5 сантиметра. Единственият язовир на острова, построен в средата на 90-ите години, в момента е обграден от напълно изсъхнали хълмове.

Reuters: H λειψυδρία απειλεί τα ελληνικά νησιά όσο κορυφώνεται η τουριστική σεζόνhttps://t.co/EMGlhM3VAI — Documento📰 (@documentonews) July 17, 2026

Ударите върху местното земеделие

Сушата нанесе тежък удар върху фермерите, които традиционно разчитат на кладенци и местни водоизточници. Още през април 2026 г. властите отрязаха достъпа на земеделците до изкуственото езеро, за да запазят резервите за питейна вода. В резултат на това зеленчуковите насаждения и овощните градини масово изсъхнаха. Местните производители споделят, че са принудени да напояват с нискокачествена и солена вода, изпомпвана от частни сондажи, което унищожава реколтата от цитрусови плодове. Повечето фермери заявяват, че няма да засадят абсолютно нищо през следващата година, освен ако не паднат сериозни дъждове.

Спасителният план за пет месеца

Изкуственият резервоар, който снабдява с вода за битови нужди селата Ливади и Хора, столицата на острова, в момента съдържа едва 150 000 кубически метра вода. Това количество представлява скромната 1/6 част от общия капацитет за съхранение на съоръжението. При средна дневна консумация от около 900 кубически метра през пиковите летни месеци, тези запаси ще стигнат за малко повече от 5 месеца. Картата на Европейската обсерватория за суша Коперник вече обозначи острова в оранжев цвят, което е ясен знак за настъпваща екологична криза.

The seven Greek islands that have declared drought emergencies this summer https://t.co/GIOLeCzAxz — Metro (@MetroUK) July 17, 2026

Скъпото решение с обезсоляването

Заради въведеното извънредно положение властите ускориха изграждането на временна инсталация за обезсоляване на морска вода с дневен капацитет от 600 кубически метра за нуждите на столицата. В средата на лятото населението на Астипалея скача драстично от 1400 на 7000 души, което прави съществуващите съоръжения крайно недостатъчни. На гръцките острови вече работят десетки подобни инсталации, но кметът Коминеас признава, че те са изключително енергоемки и скъпи. Това остава временно решение, докато се чака изграждането на по-мощна постоянна станция в края на годината.

Инициативи от хотелиерите и държавна помощ

Някои собственици на хотели вече предприеха иновативни мерки за справяне с кризата. Местни хотелиери предлагат ваучер от 5 евро на всички гости, които се съгласят да пропуснат ежедневното почистване на стаите си, за да се пести вода за пране и чистене. За щастие, правителството също реагира на проблема. Гръцкият министър на околната среда Ставрос Папаставру одобри сума от 15 000 000 евро за спешно обезсоляване, модернизация на мрежата и нови резервоари за вода на 9 от най-застрашените острови, като 1 500 000 евро от тях са заделени специално за Астипалея. Учените от центъра Демокрит обаче предупреждават, че водната криза може да се влоши сериозно до 2049 г. с постоянното покачване на глобалните температури.