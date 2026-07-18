Зловеща находка в Атина: Намериха куфар с разчленено женско тяло в изоставена сграда

З ловещо престъпление разтърси гръцката столица Атина, след като куфар с части от разчленено човешко тяло бе открит в центъра на града, съобщават водещите гръцки медии. На ужасяващата находка е попаднал бездомник днес около 14:00 часа в изоставена постройка, намираща се в гъсто населения атински квартал „Кипсели“.

Мъжът е бил привлечен към куфара от силна и много неприятна миризма, която се е усещала наоколо. Според първоначални неофициални източници от разследването, ситуацията е била още по-шокираща, тъй като от затворения багаж е стърчал частичен човешки крайник, което е накарало свидетеля веднага да потърси органите на реда.

На мястото веднага са пристигнали криминалисти и екипи на полицията, които са отцепили района около сградата. Официални полицейски източници, цитирани от гръцката национална телевизия „Скай“, по-късно потвърдиха, че откритите в куфара останки са на жена.

Към този момент гръцките власти умишлено запазват мълчание и все още не са обявили никакви конкретни данни или подозрения относно самоличността на жертвата, както и точната причина за настъпването на смъртта. Състоянието на тялото предполага, че тепърва предстоят сложни съдебномедицински и ДНК експертизи.

Поради очевидната бруталност и специфичния почерк на извършителя, разследването е поверено на най-високо ниво. Случаят е поет изцяло от новосъздадената Дирекция за борба с организираната престъпност на гръцката полиция. Оперативните работници проверяват всички сигнали за наскоро изчезнали жени в района на Атина, както и записи от охранителни камери в близост до изоставената сграда, за да се установи кой и кога е оставил куфара там.